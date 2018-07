UMKM Binaan BNI Gunakan Aplikasi YAP

Manado: Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Bank Negara Indonesia (BNI) berjualan menggunakan aplikasi Your All Payment (YAP) di pameran Hari Keluarga Nasional (Harganas) Manado, Sulawesi Utara (Sulut).



"Kami melakukan ini untuk memudahkan para pembeli saat tidak membawa uang tunai yang banyak dalam kegiatan Harganas," kata Head of Network and Services BNI Wilayah Manado Dewanta Ari Wardana di Manado dikutip dari Antara, Minggu, 8 Juli 2018.

Dia mengatakan dengan hanya menggunakan QR code dalam aplikasi YAP, penjual tidak perlu bingung dengan uang kembalian yang tidak cukup. Ia juga mengatakan bahwa hal ini akan mempercepat transaksi pembayaran dan tidak menimbulkan antrean yang panjang.



Dia menjelaskan aplikasi YAP juga salah satu layanan digital BNI yang mendukung program Bank Indonesia yakni Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Dia menjelaskan YAP sebagai alat pembayaran untuk transaksi nontunai (cashless) dan tanpa menunjukkan kartu debit/kredit nya (cardless). Tidak seperti aplikasi pembayaran dengan telepon pintar lainnya yang hanya mengandalkan uang elektronik sebagai sumber dananya.



YAP menjadi yang pertama dengan menggunakan tiga sumber dana kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi. Dengan demikian, katanya, semua pengguna telepon pintar dapat dengan mudah menggunakan YAP dengan sumber dana uang elektronik UnikQu. Sedangkan pengguna yang sudah menjadi nasabah BNI dapat menambahkan semua kartukredit sebagai sumber dananya.



Stand UMKM SULUT dalam Harganas binaan BNI yang menggunakan YAP yakni UKM Lyvia, UKM Brilliant, UKM Cafuma, UKM Benevict Aromatic & Co, UKM Julivas, Audi Tarsius Craft. "Kami berharap semua UMKM Sulut bisa gunakan aplikasi YAP," jelasnya.





(SAW)