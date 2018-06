Respons Darmin saat Rupiah Terus Melemah

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah jatuh ketika mata uang dolar AS melemah (USD) terhadap sebagian besar mata uang negara lain pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Selasa pagi nilai tukar rupiah menurun enam poin menjadi Rp14.165 per USD dari Rp14.159 per USD.



Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan perilaku pelaku pasar keuangan tidak bisa diprediksi. Dia mengatakan, pelaku pasar bisa bertindak tanpa hitungan dan lebih menggunakan naluri ketika melakukan transaksi.

"Ya namanya juga pasar, enggak semua orang cerdas kan di pasar. Di pasar juga ada orang yang mengikuti perasaan saja pun ada," tutur Darmin di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juni 2018.



Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan opini pelaku pasar di dunia kini sedang mengalami perubahan. Namun yang terpenting lanjut Darmin pemerintah dan otoritas moneter terus mengambil langkah-langkah untuk menjaga perekonomian nasional dari pengaruh gejolak yang terjadi.



"Yang penting kita coba tutup hal-hal yang menjadi kekurangan kita," pungkas dia.



Sebelumnya indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,27 persen menjadi 94,265 di akhir perdagangan Senin.



Pada akhir perdagangan New York, Euro meningkat menjadi 1,1703 per USD dari 1,1662 per USD pada sesi sebelumnya dan Pound Inggris naik menjadi 1,3282 USD dari 1,3261 per USD di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke 0,7404 per USD dari 0,7440 per USD.



Sementara Dolar AS dibeli l 109,45 per Yen Jepang lebih rendah dari sebelumnya 109,98 per Yen Jepang. Dolar AS juga merosot ke 0,9857 terhadap Franc Swiss dari sebelumnya 0,9897, dan naik menjadi 1,3307 terhadap Dolar Kanada dari sebelumnya 1,3268.









(SAW)