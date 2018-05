DP KPR akan Dilonggarkan

Jakarta: Bank Indonesia (BI) berencana melonggarkan kebijakan terkait uang muka atau down payment (DP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR). BI akan meninjau ulang aturan Loan to Value (LTV) yang mengatur kewajiban uang muka KPR.



Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam jangka pendek pihaknya akan membahas berbagai kebijakan makropudensial. Bank sentral tidak hanya akan mempertimbangkan rasio LTV, tapi juga sejumlah hal yang dinilai menghambat penyaluran KPR.

"Misalnya pengaturan mengenai indent, termin pembayaran, juga pengaturan berapa banyak jumlah rumah yang bisa dibeli. hal ini yang akan kita review dan akan kita lakukan kemudian," kata Perry di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018.



Dirinya menambahkan, sektor perumahan dinilai membawa dampak lanjutan terhadap sektor ekonomi lainnya. Jika BI bisa memberikan stimulus untuk KPR, maka sektor riil lainnya yang berkaitan dengan KPR akan turut terdongkrak.



"Untuk tetap memberikan dukungan pertumbuhan jangka menengah dan panjang, instrumennya bukan instrumen moneter. Tapi kami punya instrumen makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, dan syariah itu juga pro growth," jelas dia.



Meski demikian, Perry mengaku tak bisa sendirian dalam memberikan relaksasi terhadap sektor KPR demi mendorong perekonomian. BI akan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Sebelumnya, bank sentral sudah dua kali melakukan pelonggaran aturan LTV terhitung sejak tahun 2016. Saat ini besaran LTV tercatat sebesar 85 persen, yang artinya nasabah dibebankan DP sebesar 15 persen dari total kredit.





(SAW)