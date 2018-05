Ekonom Respons Positif Kenaikan Suku Bunga BI

Jakarta: ‎Ekonom Aviliani mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah memutuskan kembali untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate ‎sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen. Kebijakan itu juga bakal berdampak positif ke penguatan mata uang rupiah.



Aviliani mengatakan, setelah gubernur BI Perry dilantik pekan lalu, mata uang rupiah telah menguat dari posisi Rp14.000 per USD. Padahal sebelumnya mata uang rupiah juga sempat melemah tajam hampir menyentuh Rp14.200 per USD.

"Jadi ini sangat positif sekali. Sesuai dengan prediksi, kenaikan kembali su‎ku bunga acuan memang untuk menjaga nilai tukar rupiah kita," ungkap Aviliani lewat sambungan telepon kepada Medcom.id, Kamis, 31 Mei 2018.



Hingga saat ini, perdagangan rupiah telah menyentuh posisi Rp13.890 per USD. Rupiah makin kuat tajam dari posisi pembukaan perdagangan tadi pagi di level Rp13.955 per USD. Pada perdagangan Rabu, 30 Mei 2018, rupiah ditutup ke posisi Rp13.993 per USD.



Ketika nilai tukar rupiah tidak melemah tajam, Aviliani memprediksi, hal ini juga akan berdampak positif pula ke investor di pasar modal Indonesia.‎ Pastinya, pelaku pasar akan kembali menanamkan investasinya di pasar modal.



"Ini positif, agar investor investor tidak terus keluar. Ini juga akan menarik kembali dana yang sudah banyak keluar," ucap perempuan yang kini menjabat sebagai Komisaris di Bank Mega.



Senada dengan Aviliani, Pengamat Ekonomi dari Indef, Bhima Yudistira Adhinegara juga mengutarakan hal yang sama. Kenaikan suku bunga acuan akan menimbulkan sentimen positif bagi nilai rupiah.



Meski demikian, Bhima menyatakan, pelaku pasar akan melihat seberapa besar BI ‎akan kembali menaikkan suku bunga acuannya hingga akhir tahun ini. "Apakah benar preemptive mengantisipasi setiap naiknya Fed rate atau lebih longgar. Tapi positif lah, lihat saja rupiah sudah menguat sudah di bawah Rp13.900 per USD," terang Bhima.



Hingga saat ini, sambung Bhima, pelaku pasar juga sedang mencermati langkah lain yang diambil BI dalam menstabilkan nilai rupiah.‎



"Itu pasar mencermati. Faktor global juga bisa jadi penghambat penguatan rupiah. Tapi. Kita masih optimistis, rupiah masih akan menguat, adanya efek kenaikan suku bunga," ucap Bhima.



Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan kenaikan suku bunga acuan dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah terhadap perkiraan suku bunga Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi. Hal itu juga dilakukan untuk meredam risiko di pasar keuangan global dengan kebijakan preemtif front loading.



Perry juga menjelaskan arah kebijakan BI ke depan adalah terus mengkalibrasi perkembangan ekonomi dan keuangan, baik dari domestik maupun global, untuk memanfaatkan masih adanya ruang kenaikan suku bunga secara terukur.



"Kami me-review gejolak eksternal dan membandingkan dengan kekuatan ekonomi kita maupun episode-episode sebelumnya. Kami yakin, ketahanan ekonomi kami kuat terhadap eksternal sebagaimana yang ditujukkan sebelumnya," katanya.



Ke depan, kata Perry, BI akan terus memantau perkembangan ekonomi keuangan domestik maupun global. Hal dilakukan untuk memanfaatkan masih adanya ruang kenaikan suku bunga acuan secara terukur.



"Keputusan ini merupakan bagian dari langkah kebijakan BI yang prioritaskan kebijakan moneternya pada stabilitas, khususnya terhadap nilai tukar rupiah," katanya.





