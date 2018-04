Bisnis Digital Dorong Telkom Bukukan Pendapatan Rp32,3 Triliun

Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil meraih pendapatan Rp32,3 triliun sepanjang kuartal I tahun 2018. Ini berarti terjadi pertumbuhan sebesar 4,3 persen dibandingkan kuartal pertama tahun lalu.



Pertumbuhan ini diraih Telkom meski di tengah persaingan industri yang kian ketat serta dinamika industri telekomunikasi yang bergeser dari bisnis legacy (voice & SMS) ke bisnis Digital. Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization (EBITDA) di kuartal pertama 2018 ini sebesar Rp16,1 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp5,73 triliun.

Pendapatan BUMN ini didominasi oleh segmen data, internet and IT service yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp15,9 triliun naik 23,3 persen dibandingkan periode 2017 sebesar Rp12,9 triliun.



"Bisnis data, internet, dan IT service meningkat seiring dengan semakin tingginya penggunaan smartphone, bertambahnya pelanggan IndiHome, dan meningkatnya layanan ICT Solution untuk pelanggan korporasi," ujar Direktur Keuangan Telkom Harry M Zen di Jakarta, Senin, 30 April 2018.



Dari segi operasional hingga kuartal pertama 2018, pelanggan fixed broadband tercatat 5,74 juta dengan layanan IndiHome mencatatkan pertumbuhan yang cukup pesat, yakni bertambah sebesar 97 persen daripada tahun sebelumnya, menjadi sebanyak 3,5 juta pelanggan.



Peningkatan jumlah pelanggan IndiHome tersebut berkat perluasan dan peningkatan kualitas jaringan, perbaikan sistem information technology (IT), peningkatan produktivitas teknisi, dan tenaga pemasaran serta didukung oleh program pemasaran yang agresif.



Sementara itu, layanan mobile broadband juga mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan yang cukup meyakinkan, yakni tumbuh 21,3 persen menjadi 108,73 juta pelanggan.



Untuk Capital Expenditure (Capex) pada kuartal pertama tercatat mencapai Rp6,1 triliun. Capex terutama digunakan untuk membiayai pembangunan BTS, perluasan jaringan akses dan infrastruktur backbone termasuk penyiapan Satelit Merah Putih dan pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menunjang bisnis fixed and mobile broadband.



Sementara itu, entitas anak usaha Telkomsel membukukan pendapatan Rp21,9 triliun dengan EBITDA Rp12,0 triliun, dan laba bersih Rp6,4 triliun.



Bisnis digital Telkomsel pada tiga bulan pertama 2018 menunjukkan peningkatan 24,8 persen dengan capaian sebesar Rp10,5 triliun. Angka ini membuat komposisi bisnis digital menjadi 48 persen dari total pendapatan, meningkat dari komposisi periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 38 persen. Hal ini sesuai dengan prediksi perusahaan di mana terjadi pergeseran perilaku pengguna layanan seluler dari pemakaian voice dan SMS ke pemakaian layanan data.



Telkomsel pada kuartal pertama 2018 ini telah menyelesaikan penambahan BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 6.944 unit BTS baru yang semuanya adalah BTS 4G. Dengan penambahan ini maka total BTS yang aktif hingga kuartal pertama 2018 adalah sebanyak 167.649 unit, sekitar 70 persen di antaranya adalah BTS 3G/4G.



Pendapatan IndiHome tercatat sebesar Rp2,5 triliun atau meningkat 35,3 persen dibandingkan tahun lalu. Pendapatan dari Segmen Enterprise sebesar Rp8,6 triliun. Untuk segmen enterprise, perusahaan tetap fokus pada penyediaan layanan ICT (Information and Communication Technology) Solutions terintegrasi dengan mengedepankan keunggulan pada keragaman smart enabler platform.



Untuk segmen wholesale and international business, tercatat pendapatan Rp2,2 triliun atau tumbuh 32,3 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini didukung dengan telah beroperasinya sistem kabel laut SEA-US dan SEA-ME-WE5.



Melihat pertumbuhan bisnis digital yang cukup pesat, kata Harry M Zen, membuat Telkom semakin yakin bisnis data dan layanan digital merupakan masa depan industri telekomunikasi.



"Tidak hanya pada mobile broadband, namun segmen enterprise, IndiHome dan wholesale and international business, kami harapkan akan menjadi pendorong utama bisnis Telkom di masa mendatang untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis perusahaan," ucap Harry M Zen.





