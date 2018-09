Didukung e-Commerce, Bisnis Logistik Diprediksi Tumbuh

Jakarta: Bisnis logistik Tanah Air diprediksi mengalami pertumbuhan didukung oleh perkembangan tren perdagangan elektronik atau e-commerce yang semakin pesat dan menjadi tren terbaru masyarakat Indonesia. Era yang serba digital telah mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan guna mengikuti perkembangan industri.



Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan perlu strategi menghadapi berbagai perubahan di era transpotasi dan logistik 4.0. Oleh karena itu penyelenggaraan Indonesia Transport, Supply Chain & Logistics (ITSCL) 2018 ini Kadin Indonesia yakin dapat menyediakan platform dan wadah yang tepat.

"Bagi para pihak terkait untuk bersama-sama betemu, berdiskusi dan bertukar informasi guna membahas isu, networking, strategi serta menciptakan peluang bisnis baru. Kami juga optimistis forum ini dapat menjadi salah satu ajang untuk melakukan kampanye pemasaran yang efektif," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 12 September 2018.



Dirinya menambahkan,perkembangan dan perubahan gaya hidup di masyarakat mendorong industri untuk segera berbenah diri guna memenuhi permintaan pasar, inovasi teknologi yang terus berkembang, era digitalisasi dan perdagangan global merubah paradigma praktisi di sektor transportasi dan logistik.



"Kemampuan dan keahlian yang tidak merata menjadi tantangan bagi para pelaku usaha, pemerintah dan pihak terkait. Untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma transportasi & logistik guna memenangkan perdagangan global dan digitalisasi rantai pasokan yang akan dihadirkan dalam ITSCL 2018," pungkas dia.



ITSCL 2018 mengangkat tema 'Innovation Towards Industrial Revolution 4.0, Are We Ready?' berlangsung mulai 12-14 September 2018. Menghadirkan lebih dari 100 perusahaan dari berbagai negara, ITSCL 2018 akan menampilkan 500 produk dan jasa solusi logistik dan supply chain terbaik yang dapat menjadi pilihan para pelaku usaha di Indonesia.



"Pameran dan konferensi berskala internasional disertai sesi membangun jejaring antara pemain industri, regulator dan pihak terkait. Berbagai topik akan dibahas termasuk pandangan global akan industri, tantangan dan peluang, hingga e-commerce dan cara baru untuk menciptakan efisiensi," kata General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee.







(SAW)