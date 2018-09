Pemerintah Tawarkan 79 Proyek Infrastruktur di Agenda IMF-WB

Jakarta: Pemerintah akan memanfaatkan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia untuk menawarkan sejumlah proyek infrastruktur. Pasalnya pertemuan itu akan dihadiri sejumlah lembaga keuangan internasional hingga investor kelas atas.



Staf Khusus I Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol mengatakan ada 79 proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah. Untuk mempermudah investor, Kementerian BUMN akan membuat buku yang berisi berbagai proyek beserta keuntungan yang bisa didapatkan.

"Kita akan terbitkan buku investasi yang opportunity-nya USD42 miliar dengan nilai project USD86 miliar. Buku itu menawarkan investasi di 79 proyek infrastruktur dari 22 BUMN, itu sudah lengkap informasinya bagi investor," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.



Dirinya menambahkan, para BUMN akan memanfaatkan dengan baik Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia. Bahkan beberapa BUMN telah membuat agenda untuk pertemuan dengan investor hingga penandatangan kerja sama untuk beberapa proyek.



"Kita akan melakukan seminar infrastructure financing, ada juga kegiatan grup meeting dan one to one. Jadi ini suatu hal yang kita kerjakan dan sudah ada empat BUMN kita yang akan lakukan one to one meeting. Seremonial project signing dari enam BUMN, ini sudah sangat jelas," jelas dia.



Selain itu, BUMN juga akan membuat Indonesia Pavillion untuk menunjukkan hasil pembangunan yang telah dicapai pemerintah. Indonesia Pavillion juga menghadirkan UMKM-UMKM di Indonesia, konektivitas yang telah dibangun, dan pembangunan jaringan komunikasi di Tanah Air.



"Ini momentum yang sangat berharga bagi kita dan negara karena pembangunan itu tidak pernah berhenti dan dari segi financing kita harapkan. Momentum ini tidak akan dilewatkan dan kita akan confirm para investor. Para investor akan melihat dalam pavillion Indonesia," pungkasnya.





