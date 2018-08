Pemkot Pontianak Dorong Perbankan Perbanyak Lokasi Nontunai

Pontianak: Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong perbankan untuk memperbanyak lokasi E - Money atau uang elektronik agar penerapannya menjadi lebih maksimal.



"Perbankan harus memperbanyak merchant uang elektronik. Tujuannya agar uang elektronik dapat digunakan secara luas dan likuid layaknya uang tunai," ujarnya di Pontianak dikutip dari Antara, Minggu 26 Agustus 2018.

Ia menambahkan dengan bertambahnya infrastruktur untuk non tunai maka gerakan nasional nontunai akan berjalan dengan baik.



"Pontianak sendiri saat ini tengah gencar menerapkan nontunai terutama di SPBU. Itu langkah awal dan untuk lainnya harus didukung infrastrukturnya," jelas dia.



Ia mengakui program Pontianak Go Cashless harus lebih ditingkatkan lagi seperti kebijakan wajib bertraksaksi dengan uang elektronik di SPBU se-Kota Pontianak.



"Saat ini aktivitas kampanye gerakan nontunai di SPBU mengalami penurunan. Begitu juga masyarakat masih jamak yang menggunakan uang tunai untuk membeli bahan bakar jenis apapun di SPBU," kata dia.



Dengan kondisi yang ada pemahaman masyarakat harus ditingkatkan dengan sosialisasi dan edukasi yang gencar.



"Masyarakat masih takut menggunakan nontunai. Masyarakat masih terbiasa dan senang menggunakan uang tunai. Butuh kesabaran di sini untuk mengedukasi masyarakat. Walaupun sudah diwajibkan ternyata belum bisa berjalan sepenuhnya," kata dia.



Sejauh ini dia melihat selain di SPBU, sudah banyak mini market dan supermarket yang menerima transaksi dengan uang elektronik. Namun, dia memaparkan Pemkot Pontianak terus berusaha mentransformasi diri dan warganya untuk kian modern.



"Misalnya seluruh transaksi di lingkup Pemkot sudah sejak dulu wajib melalui transfer perbankan. Bahkan secara pribadi dia selalu menggunakan trasaksi nontunai," kata dia.





(SAW)