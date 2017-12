Peluang Ekspansi UKM masih Besar di Tahun Politik

Lampung: Kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) diminta tidak perlu takut menghadapi tahun politik 2018. Pasalnya, ajang Pilkada 2018 di berbagai daerah justru akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat dan berkontribusi sekitar 0,1-0,2 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.



"Misalnya, akan ada kegiatan ekonomi berupa peningkatan permintaan cetak kaus, sembako, rokok, makanan-minuman, restoran, dan penginapan. Jadi, untuk pengusaha khususnya UKM jangan menunggu atau wait and see. Sebaliknya terus ekspansi di 2018," kata pengamat ekonomi Institute for Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira pada diskusi Entrepreneur Networking Forum yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) di Lampung, kemarin.

Di sisi lain, ia memproyeksikan di tahun politik 2018, era digital akan terus tumbuh. Hal itu ditandai perubahan rantai pasokan (supply chain) yang bisa tembus dari satu daerah ke daerah lain.



"Itu artinya peluang ke depan (sektor UKM) masih besar. Tidak usah ikuti ritme ekonomi nasional, sebaliknya ikuti ritme perekonomian yang diciptakan sendiri seperti ekonomi digital. Apabila pasar di sini sepi, dapat kita lempar ke pasar-pasar lain yang lebih kondusif," tutur Bima.



Untuk itu, kata Bima, geliat sektor UKM di era digital harus didukung juga dengan layanan perbankan yang berbasiskan teknologi dan inovatif agar UKM tetap menggeliat di tahun politik.



Terkait dengan itu, Head of Business Banking BTPN Sonny Christian Joseph mengatakan BTPN terus berinovasi mendukung kebutuhan nasabah, termasuk UKM.



Salah satunya dengan BTPN Mitra Bisnis, yakni unit usaha untuk melayani berbagai kebutuhan pelaku UKM melalui solusi keuangan, pengembangan kapasitas usaha, dan pembukaan akses pasar lebih luas.



"Melalui program daya tumbuh usaha mitra bisnis, misalnya, nasabah mendapat inspirasi kesuksesan bisnis, memperluas wawasan, dan menjalin networking antarsesama nasabah BTPN Mitra Bisnis," tutur dia.



Untuk mendukung proses bisnis yang berorientasi pada kebutuhan serta kenyamanan nasabah, BPTN Mitra Bisnis memanfaatkan platform digital. Dengan begitu, pelaku UKM bisa melebarkan sayap usaha melalui kemudahaan transaksi secara online atau mobile.



"Sehingga BPTN Mitra Bisnis terus menjadi mitra pelaku UKM," tukas Sonny. (Media Indonesia)









(AHL)