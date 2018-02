Indonesia Targetkan Inklusi Keuangan Setara dengan Negara Lain Tahun Depan

Cerdas 5 Menit Pengeluaran Kecil yang Membesar Kamis, 21 Dec 2017 09:33 Pengeluaran-pengeluaran kecil ternyata dapat menyebabkan anggaran belanja membengkak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyiasatin…

Cerdas 5 Menit Bisakah Hanya Bergantung pada Gaji Jumat, 08 Dec 2017 09:46 Gaji tidak cukup kerap menjadi keluhan sebagian masyarakat. Bagaimana menyiasatinya? Apakah bisa hanya bergantung pada gaji?

Keluarga 4 Cara Mengelola Keuangan dengan Pasangan yang Boros Rabu, 06 Dec 2017 12:06 Dalam kebanyakan hubungan terdapat pihak yang berperan sebagai spender (pemboros) dan pihak satunya sebagai saver (penghem…

Cerdas 5 Menit Kapan Saya Bisa Kaya? Kamis, 09 Nov 2017 09:39 Cerdas 5 Menit kali ini mengangkat tema 'Kapan Saya Bisa Kaya?'. Telah hadir sebagai narasumber Independent Commisioner Ma…

Do It Bayar Utang Terus Sampai Kapan? (3) Sabtu, 04 Nov 2017 11:17 Do It episode kali ini mengangkat tema "Bayar Utang Terus Sampai Kapan?". Telah hadir Artis Mario Lawalata dan Head of S…

Do It Bayar Utang Terus Sampai Kapan? (2) Sabtu, 04 Nov 2017 11:17 Do It episode kali ini mengangkat tema "Bayar Utang Terus Sampai Kapan?". Telah hadir Artis Mario Lawalata dan Head of S…

Do It Bayar Utang Terus Sampai Kapan? (1) Sabtu, 04 Nov 2017 11:17 ?Do It episode kali ini mengangkat tema "Bayar Utang Terus Sampai Kapan?". Telah hadir Artis Mario Lawalata dan Head of …

Mikro Tingkatkan Resiliensi Ekonomi, BI Terus Kembangkan Integrasi Neraca Keuangan Rabu, 01 Nov 2017 14:56 Bank Indonesia (BI) mengembangkan integrasi neraca sistem keuangan dalam rangka meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan…

Makro Perbedaan Kondisi Sektor Keuangan di Era Krisis 97/98 dan Sekarang Rabu, 01 Nov 2017 05:31 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan kondisi sektor keuangan Indonesia saat ini sangat jauh berbeda jika dibandingk…

Cerdas 5 Menit Gaji Baru Tetap Kurang Selasa, 24 Oct 2017 09:39 Cerdas 5 Menit kali ini mengangkat tema 'Gaji Baru Tetap Kurang'. Telah hadir sebagai narasumber Head of Partnership Busin…

Mikro JK Minta Percepat Investasi Asing di Arun pertumbuhan ekonomi Selasa, 13 Feb 2018 13:25 Selasa, 13 Feb 2018 13:25 Pemerintah daerah diminta mempercepat proses investasi asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darus…

Mikro Pemerintah Permudah Bulog Serap Gabah Petani bulog Selasa, 13 Feb 2018 12:41 Selasa, 13 Feb 2018 12:41 Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang rata-rata berada di kisaran Rp5.000 per kg membuat Perum Bolog kesulitan men…

Mikro Ratu Belanda Temui Menko Darmin Tinjau Perkembangan Inklusi Keuangan inklusi keuangan Selasa, 13 Feb 2018 12:32 Selasa, 13 Feb 2018 12:32 Ratu Belanda Queen Maxime kembali menyambangi Indonesia. Pada lawatan kenegaraannya kali ini, Queen Maxime menyempatkan waktu berk…

Mikro Serap Gabah untuk Membantu dan Menyejahterakan Petani berita kementan Selasa, 13 Feb 2018 12:14 Selasa, 13 Feb 2018 12:14 Bulog harus segera melakukan penyerapan gabah petani, sehingga diharapkan hingga Juni 2018, target 2,2 juta ton bisa tercapai.

Mikro Kioson Gaet Pos Indonesia Kerja Sama Layanan Jasa Kurir pos indonesia Selasa, 13 Feb 2018 12:00 Selasa, 13 Feb 2018 12:00 Kioson Komersial Indonesia menggandeng Pos Indonesia meluncurkan Kios-Pos, yakni program kemitraan yang memungkinkan mitra Kioson …

Mikro Kementan: Harga Ayam di Pedagang Harusnya Stabil berita kementan Selasa, 13 Feb 2018 11:54 Selasa, 13 Feb 2018 11:54 Harga ayam di tingkat peternak saat ini stabil, sehingga tidak mungkin ada kenaikan harga yang tidak wajar.

Mikro Penyederhanaan Sistem Percepat Inklusi Keuangan inklusi keuangan Selasa, 13 Feb 2018 11:11 Selasa, 13 Feb 2018 11:11 Jokowi memandang pemerintah juga perlu menyerdehanakan perizinan.

Mikro Produk Indonesia Masuk Platform Dagang AS perdagangan Selasa, 13 Feb 2018 10:44 Selasa, 13 Feb 2018 10:44 Indonesia Trade Promotion Center Los Angeles (ITPC LA) semakin gencar melakukan promosi produk ke berbagai platform e-dagang (e-co…