Suara Petani soal Impor Beras

Kudus: Petani cukup menyesalkan keputusan pemerintah mengimpor beras. Kebijakan tersebut sedikit banyak memengaruhi pendapatan petani.



Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidorukun di Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Supriadi, 55, mengatakan bahwa harga gabah kering panen turun sejak ramai pemberitaan pemerintah akan impor beras.

Dia menyampaikan, sebelum ada pemberitaan soal impor beras, harga gabah kering panen di Kudus berkisar Rp5.900 per kilogram (panen manual) atau Rp6.200 (panen menggunakan combain harvester). Setelah muncul isu impor beras, harga gabah kering panen turun drastis menjadi Rp5.200-5.300 per kilogram.



Oleh karena itu, Supriadi menyesalkan pemerintah mengeluarkan keputusan impor beras. "Silakan kalau pemerintah mau beli (impor) beras, tapi jangan pada bulan panen," kata Supriadi kepada Medcom.id.



Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand karena stok beras di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) di bawah batas aman.



Supriadi tak percaya hal itu menjadi alasan pemerintah mengimpor beras. Menurut pria yang memiliki sawah seluas 10 hektare itu, satu kali panen raya di Kecamataan Undaan, mampu memenuhi kebutuhan beras di Jawa Tengah selama setahun.



"Panen satu Kecamatan Andaan, dimakan oleh semua orang di Jawa Tengah untuk satu tahun cukup. Kok, ada isu di televisi stok beras kurang?" ujar Supriadi, heran.



Sementara ditemui di lokasi yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, tak tertarik menanggapi isu impor beras. Dia mengatakan, Indonesia akan memasuki puncak masa panen padi pada Februari sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi beras.



Sedangkan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan, impor beras tidak perlu diperdebatkan lagi karena pemerintah sudah membuat keputusan itu.



"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya nanti," kata Syarkawi, dilansir Antara.



Berdasar catatan Kemendag, hingga 17 Januari 2018, stok beras kewajiban pelayanan publik Bulog sebesar 854.947 ton. Dari total stok tersebut, termasuk cadangan beras pemerintah yang sebesar 134.646 ton. Sementara, rata-rata penyaluran beras untuk operasi pasar kurang lebih 8.902 ton per hari.



