Desember 2017, Rupiah Terdepresiasi dari 3 Mata Uang Utama

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rupiah mengalami depresiasi terhadap tiga mata uang utama dunia yaitu dolar Amerika Serikat (AS), dolar Australia, dan euro selama Desember 2017. Pada periode tersebut rupiah hanya terapresiasi terhadap yen Jepang.



"Rupiah terdepresiasi 0,37 persen terhadap dolar Amerika pada Desember 2017 dengan nilai tukar sebesar Rp13.540,79 per USD," kata Kepala BPS Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.

Menurut provinsi, dirinya menyebutkan jika level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai Rp13.667,50 per USD. Hal ini terjadi pada minggu keempat Desember 2017.



Rupiah juga terdepresiasi 1,76 persen terhadap dolar Australia pada Desember 2017 dengan nilai tukar sebesar Rp10.429,91 per dolar Australia. Sementara dengan euro, rupiah terdepresiasi 0,60 persen pada Desember 2017 dengan nilai tukar sebesar Rp16.046,80 per euro.



Menurut provinsi, level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai Rp10.534,50 per dolar Australia pada minggu keempat Desember 2017. Sedangkan level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai Rp16.325,00 per euro pada minggu keempat Desember 2017.



Selanjutnya rupiah hanya terapresiasi 0,91 persen terhadap yen Jepang pada Desember 2017 dengan nilai tukar sebesar Rp119,32 per yen Jepang. Menurut provinsi, level tertinggi kurs tengah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai Rp112,50 per yen Jepang pada minggu keempat Desember 2017.







