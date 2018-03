Tiga Keuntungan Investasi di Properti

Jakarta: Ada tiga keuntungan dari berinvestasi dalam bidang properti. Hal tersebut ialah harga sewa, kenaikan harga, dan nilai agunan.



Perencana keuangan dan investasi Ahmad Gozali menjabarkan investor properti dapat menikmati harga sewa sebesar 8-11 persen dari harga properti per tahun. "Investor juga dapat menikmati capital gain dari kenaikan harga sebesar 7,71 persen," ujar Gozali.

Itu merupakan kenaikan harga properti kelas bawah di Jabodebek dan Banten per tahun dalam tiga tahun terakhir menurut data Bank Indonesia.



Yang ketiga investor memperoleh nilai agunan properti sebesar 80 persen dari nilai pasar/appraisal.



Karena itu, Gozali menyarankan agar para investor menempatkan dana di properti sebagai aset tetap, selain di tabungan atau deposito dan bisnis atau saham perusahaan. Saran itu pun berlaku bagi generasi milenial.



Property Investment Advisor Synthesis Development Asnedi menambahkan, generasi milenial yang berusia 20-34 tahun dapat memilih Prajawangsa City sebagai tempat alternatif hunian. Banyak kemudahan yang diberikan pihaknya seperti cukup membayar Rp5 juta per bulan sudah dapat menempati apartemen dan memiliki unit yang dibeli ketimbang sewa Rp3 juta per bulan di tempat lain.



Pembelian unit itu bahkan bisa patungan 2-3 orang sehingga lebih meringankan milenial. (Media Indonesia)









