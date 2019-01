Program Ekonomi Capres-Cawapres Paling Ditunggu Pelaku pasar

Jakarta: Debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden diprediksi tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar karena membahas persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya pemaparan visi dan misi soal ekonomi kedua pasang capres-cawapres merupakan yang paling ditunggu oleh para pelaku pasar.



"Kalau market lihat lebih bagaimana visi dan misi ekonomi, berhubungan dengan pasar kapital, itu yang akan dilihat," kata CEO PT Schroders Investment Management Indonesia Michael Tjandra Tjoajadi di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Dirinya menambahkan kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintahan mendatang akan menjadi faktor penentu bagi pasar. Oleh karena itu, investor masih cenderung wait and see dengan hasil politik dalam negeri.



"Kita akan lihat itu saja, apakah akan sama, berbeda, bagaimana jalannya? Apa yang akan membenahi semua akan terlihat di dalam menanti debat dan itu yang akan diperhatikan bagaimana," jelas dia.



Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebutkan debat perdana akan menjadi ajang adu gensi kedua pasangan. Pasalnya dengan tema debat yang tidak berhubungan dengan ekonomi, maka dampaknya terhadap pasar tidak akan signifikan.



"Ini bisa dikatakan sekunder tapi ajang gensi apalagi ini debat pertama. Bagaimana debat ini menguji kemampuan Kiai Ma'ruf yang belum terbiasa untuk debat publik seperti ini, bagaimana Sandi me-leverage dirinya meskipun punya pengalaman jadi wakil gubernur," ungkapnya.











(SAW)