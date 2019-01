Susi Pudjiastuti Masuk Deretan 100 Pemikir Dunia

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, 54, masuk dalam deretan 100 Tokoh Pemikir Dunia Tahun 2019 yang dirilis majalah Foreign Policy.



Perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat, itu menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk daftar majalah ternama asal Amerika Serikat itu untuk kategori Pertahanan dan Keamanan. Tahun sebelumnya, orang Indonesia yang masuk dalam daftar pada tahun-tahun sebelumnya ialah mantan Gubernur Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.

Nama Susi bersanding dengan sederet nama berpengaruh lainnya, seperti Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen, Komandan Pasukan Quds Iran Qassem Suleimani, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Penasihat Vladimir Putin Vladislav Surkov, dan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.



Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menteri Susi mengaku tersanjung. Ia bahkan tak menyangka mendapat predikat tersebut. "Senang saja. Berarti aku dianggap pintar dong dan pemikirannya dianggap bagus. Gini-gini pemikirannya saya diakui," ujar ibu tiga anak itu, Rabu, 23 Januari 2019.



Menurut Foreign Policy, Menteri Susi dinilai berkomitmen untuk mempertahankan dan memperbarui stok ikan yang vital bagi negaranya dengan sejumlah kebijakan uniknya. Dia juga tak malu untuk menakut-nakuti musuhnya.



Pemilik Susi Air itu terkenal dengan meledakkan kapal pencuri ikan ilegal di perairan Indonesia. Kebijakan itu dinilai memiliki pisau bermata dua, ampuh untuk memberantas penangkapan ikan ilegal sekaligus menciptakan ketegangan dengan Tiongkok. "Pendekatannya yang 'kasar' bisa menurunkan perburuan liar, tetapi juga meningkatkan ketegangan diplomatik dengan Tiongkok," tulis Foreign Policy.



Di setiap aksi peledakan kapal pencuri ikan ilegal itu, Menteri Susi memunculkan kata 'tenggelamkan' yang akhirnya menjadi jargon populer di telinga masyarakat Indonesia. "Kan penenggelaman untuk security toh. Ya, mungkin itu saja maksudnya," peraih gelar doktor honoris causa dari Undip dan ITS Surabaya itu.



Di atas kertas, kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25 persen dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14 persen dan keuntungan sebesar 12 persen, seperti diungkapkan dalam jurnal Nature (2018).



Penghargaan bergengsi lain yang diperoleh Susi Pudjiastuti ialah The BBC 100 Women dan Peter Benchley Oceans Award untuk kategori Excellence in National Stewardship pada 2017 lalu.



Nenek yang Bahagia



Susi termasuk salah satu menteri yang aktif di media sosial. Saat berulang tahun pada 15 Januari lalu, seorang cucunya mengirimkannya video yang kemudian diunggah Susi di akun Instagram-nya.



Dengan bahasa Inggris yang fasih, cucu laki-laki yang diketahui bernama Armand Hilmansyah, 12, itu mengucapkan betapa sayangnya ia kepada Susi. "Kamu memberi banyak cinta untukku. Sampai aku menjadi seperti saat ini. Menghabiskan waktu denganmu sangat berarti bagiku. Aku sangat bersyukur menjadi cucumu. Aku sayang kamu," ujar Armand.



Armand juga memuji kepiawaian Susi dalam memasak. "Kamu adalah koki yang luar biasa. Aku senang sekali saat melihatmu memasak untuk keluarga."



Kekaguman putra dari mendiang Panji Hilmansyah itu tak sampai di situ. "Kamu mengajarkanku untuk berani saat aku takut dan kuat di saat aku lemah. Kata-katamu adalah semangatku. Tertawamu membuatku bahagia. Membuat semangatku bangkit lagi. Pelukanmu yang terbaik di dunia. Kamu memberikanku perspektif unik," imbuhnya.



Mendengar kata-kata tersebut, Susi tak kalah terharunya. "Begitu bangganya saya sebagai nenek, dapat mendengar ini di hari ulang tahun saya. Saya sayang kamu Armand!" ujar Susi yang kerap mengajak Armand menemaninya bekerja. (Media Indonesia)









(AHL)