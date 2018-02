Lima Kebiasaan Keuangan yang Wajib Dijaga

Jakarta: Financial goals yang tersusun rapi merupakan modal paling dasar untuk mewujudkan berbagai tujuan keuangan. Tujuan itu membutuhkan niat dan perencanaan meskipun niat dan perencanaan saja tentu belum cukup.



Niat dan rencana ini harus dibarengi dengan hal yang enggak kalah penting yaitu konsistensi perilaku keuangan kamu dalam mencapai tujuan keuangan tersebut. Konsistensi ini bisa jadi musuh jika tak dipatuhi dengan baik.

Lalu, bagaimana cara menjaga konsistensi kita dalam mewujudkan financial goals yang sudah disusun? Salah satu caranya adalah dengan membudayakan kebiasaan keuangan yang baik. Dikutip dari sikapiuangmu. OJK, berikut lima kebiasaan keuangan sehari-hari yang wajib kamu terapkan untuk mencapai financial goals yang sudah disusun:



1. Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara teratur. Dengan mengetahui secara rinci seluruh pemasukan dan pengeluaran serta kondisi keuangan Anda dari waktu ke waktu, maka Anda bisa menentukan kapan saat yang tepat untuk mengerem pengeluaran atau kapan bisa sedikit ‘bersantai’.



2. Hindari membeli apapun di luar perencanaan. Membeli sesuatu di luar perencanaan (impulsive buying) merupakan salah satu musuh utama dalam perencanaan keuangan. Hal ini yang tanpa disadari sering menggagalkan kita untuk mencapai financial goals. Salah satu cara mencegahnya adalah dengan menyusun daftar barang yang dibutuhkan ketika ingin berbelanja dan selalu mengikuti daftar tersebut. Ketika muncul keinginan untuk membeli hal-hal di luar daftar, tanyakan lagi kepada diri sendiri apakah ini memang merupakan kebutuhan atau hanya keinginan sesaat saja?



3. Biasakan menentukan batas pengeluaran tertinggi untuk suatu barang atau kebutuhan. Misalnya, ketika harus membeli kado untuk teman atau ketika menghabiskan akhir pekan dengan makan di restoran atau nonton bioskop, tentukan berapa maksimal pengeluaran yang dapat kita gunakan dan stick to it! Tentu kita tetap boleh memberikan hadiah yang berkesan kepada teman dan bersantai di akhir pekan, namun ingat do not overspend alias jangan sampai berlebihan dan di luar kemampuan.



4. Budayakan menabung. Selalu sisihkan pemasukan yang Anda terima untuk berbagai keperluan di masa mendatang seperti dana pensiun dan dana darurat. Untuk dana darurat, tahan seluruh keinginan untuk menggunakan dana cadangan ini di luar peruntukannya. Ingat, tidak ada kata terlambat! Jadi, kalau selama ini Sobat Sikapi belum menerapkannya maka bisa dimulai dari sekarang.



5. Simpan uang di dompet dengan jumlah seminimal mungkin. Dengan terbatasnya uang tunai di dompet, maka dapat membantu Sobat Sikapi mengurangi impulsive buying khususnya ketika toko tersebut tidak menerima pembayaran non-tunai.





(SAW)