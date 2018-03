CEO Apple Berharap Perang Dagang tak Terjadi

Beijing: CEO Apple Tim Cook menyarankan agar negara di dunia merangkul keterbukaan, dalam perdagangan serta keragaman, sembari berharap bahwa hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dapat dijaga secara bijaksana.



Cook membuat pernyataan di Pertemuan Puncak Ekonomi Pembangunan Tiongkok, ketika diminta untuk mengomentari friksi perdagangan Sino-AS pada baru-baru ini. Pernyataan ini sekaligus mempertegas posisinya bahwa dia tak ingin perang dagang antara kedua negara itu terjadi.

"Keyakinan saya adalah bahwa satu tambah satu sama dengan tiga," kata dia dikutip dari Xinhua, Minggu 25 Maret 2018.



Dia mengatakan harus lebih banyak perhatian diberikan kepada persoalan ketidaksetaraan diantara negara-negara di dunia.



"Yang bisa mengangkat derajat hidup banyak orang," kata Cook.



Forum Pembangunan Tiongkok, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan kabinet Tiongkok, diadakan dari 24-26 Maret di Beijing.



Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis menandatangani sebuah memorandum yang mengenakan tarif hingga USD60 miliar impor dari Tiongkok serta pembatasan investasi Tiongkok di Amerika Serikat.



Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Jumat mendesak Amerika Serikat (AS) untuk membuat keputusan yang bijaksana agar tidak membahayakan hubungan perdagangan bilateral.









(SAW)