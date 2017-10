Genjot Transaksi Nontunai, Bank DKI Gaet 400 PKL

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Pembangunan Daerah DKI (BPD DKI) terus mendukung program lesscash society (transaksi nontunai) yang dicanangkan pemerintah melalui penggunaan JakOne Mobile.



Menyusul program ini, perseroan pun menggaet lebih dari 400 pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Kota Intan, Jakarta Barat, agar proses transaksi mereka dilakukan melalui JakOne Mobile.

"(PKL) untuk mendukung acara peresmian dan proses akuisisi JakOne Mobile. Selain itu Bank DKI juga memberikan program cash back sebesar Rp5.000 bagi para pengunjung yang berbelanja dengan menggunakan JakOne Mobile," tutur Direktur Bisnis Bank DKI, Antonius Widodo, dalam keterangan resminya, Sabtu 7 Oktober 2017.



Dijelaskannya, JakOne Mobile memiliki teknologi scan to pay. Nantinya, konsumen hanya perlu menggunakan smartphone-nya untuk melakukan pembayaran dan secara otomatis masuk ke rekening pedagang, pedagang pun bisa langsung melakukan pengecekan transaksi tersebut via aplikasi JakOne Mobile.



Lanjut dia, JakOne Mobile dapat dipergunakan oleh nasabah atau non nasabah Bank DKI untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran biller Telkom PSTN dan tagihan air, pembayaran tiket maskapai penerbangan.



"Kemudian, pembayaran TV berlangganan dan pembayaran tagihan pulsa prabayar dan pascabayar melalui smartphone," tutur Antonius.



Dengan menjadi merchant JakOne Mobile, Antonius menambahkan, pelaku UMKM di DKI Jakarta akan lebih mudah melakukan monitoring transaksi keuangan serta berpeluang untuk mendapatkan berbagai promosi dan hadiah khusus dari Bank DKI.





(AHL)