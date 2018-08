Komentar Gudang Garam Ihwal Kenaikan Tarif Cukai Tembakau

Jakarta: PT Gudang Garam Tbk enggan gegabah mengomentari implementasi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/2017 tentang Tarif Cukai Tembakau. Regulasi yang turut menaikkan harga rokok eceran ini secara resmi akan dirilis akhir Oktober 2018.



"Cukai (aturan) juga belum keluar. Saya kalau ngomong (sekarang) nanti salah, tunggu pemerintah saja," ujar Direktur dan Corporate Secretary Gudang Garam Heru Budiman, dalam paparan publik Investor Summit 2018 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 28 Agustus 2018.

Heru memastikan emiten bersandi saham GGRM ini masih mengandalkan produk lawas untuk menggenjot penjualan pada tahun ini. Perusahaan yang berkantor pusat di Kediri, Jawa Timur itu hanya meluncurkan satu produk limited edition sigaret kretek tangan (SKT) yang dikemas di dalam kaleng.



"Sampai saat ini belum ada produk yang dijadwalkan keluar, hanya ada limited edition SKT kaleng dalam rangka ulang tahun ke-60 kami," ujarnya.



Heru menyebut pertumbuhan kinerja perseroan pada paruh pertama tahun ini masih positif. GGRM membukukan pendapatan senilai Rp21,98 triliun pada kuartal I-2018 yang meningkat sebesar 10,07 persen secara year on year (yoy) dari sebelumnya Rp19,97 triliun.



Laba bersih GGRM per Maret 2018 juga mencapai Rp1,89 triliun. Nilai itu meningkat tipis 0,13 persen yoy dari sebelumnya sebesar Rp1,88 triliun. Heru tak merinci nilai pendapatan pada kuartal II-2018. Meski demikian nilai yang didapat dipastikan masih sesuai target perusahaan.



"Update Juni belum keluar dan diperkirakan akhir Agustus. Kuartal dua juga belum, nanti saja kalau angkanya sudah keluar disampaikan, nanti bisa diunggah. Kalau harapan saya memenuhi (target)," tandasnya.







(SAW)