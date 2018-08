AXA Mandiri Beri Asuransi ke Atlet Asian Games

Jakarta: PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri berikan perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan kepada para atlet dan official tim Indonesia pada ajang Pesta Olahraga Terbesar Asia 2018 atau Asian Games.



Director of In Branch Channel AXA Mandiri Henky Oktavianus mengatakan dukungan AXA Mandiri akan menjadi pengalaman pertama bagi seluruh atlet tim Indonesia untuk mendapatkan perlindungan asuransi selama bertanding, sehingga mampu mengukir prestasi yang membanggakan.

"Keterlibatan aktif AXA Mandiri saat ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan olahraga di Tanah Air khususnya kontribusi nyata bagi para atlet dan ofisial Tim Indonesia," kata Hengky di Jakarta, Minggu, 19 Agustus 2018.



Selain itu, Henky melanjutkan, AXA Mandiri akan memberikan tambahan manfaat perlindungan jiwa Rp1 miliar per orang selama satu tahun untuk para atlet yang berhasil meraih medali emas. Tambahan fasilitas itu adalah bentuk apresiasi AXA Mandiri.



"Kita juga memberikan penghargaan khusus atlet dapat emas. Perlindungan asuransi jiwa Rp1 miliar," sebut dia.



Selama perhelatan Pekan Olahraga Terbesar Asia 2018 ini, AXA Mandiri bekerja sama dengan enam atlet Duta Tim Indonesia, yaitu Diananda Choirunisa (Atlet Panahan), I Gede Siman Sudartawa (Atlet Renang), Eko Yuli Irawan (Atlet Angkat Besi), Arki Wisnu (Atlet Basket), Pungky Afriecia (Atlet Voli), dan Raphael Maitimo (Atlet Sepakbola) sebagai simbol yang memacu semangat juang atlet nasional, serta menyosialisasikan Pesta Olahraga Terbesar Asia 2018 dengan peran AXA Mandiri di dalamnya.



Henky juga menjelaskan sebagai perusahaan yang menyediakan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan, bentuk dukungan AXA Mandiri diwujudkan dengan menyediakan produk asuransi kesehatan dan jiwa. Layanan AXA Mandiri menjangkau berbagai segmen masyarakat melalui beragam jalur distribusi seperti bancassurance (cabang Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri), telemarketing, dan korporasi.



"Dengan Asuransi Kesehatan dan jiwa dari AXA Mandiri ini, akan meminimalisir kerugian finansial para atlet di masa depan saat risiko kesehatan dan jiwa terjadi. Ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para atlet bahwa perencanaan masa depan dan perlindungan jiwa maupun kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung gaya dan pola hidup yang mereka jalani," tutup dia.





(SAW)