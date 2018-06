Keterisian Penumpang Garuda Indonesia Diharapkan Sama dengan Tahun Lalu

Tangerang: PT Garuda Indonesia mengaku tingkat keterisian penumpang pada periode ini mencapai 80 persen. Diharapkan, keterisian penumpang pada periode peak season Lebaran ini bisa sama dengan tahun lalu.



“Kami juga gelar promo terbang Ramadan tujuan Jakarta, untuk mendorong masyarakat berwisata ke Jakarta, maupun belanja," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury, di Terminal 3 Bandara Soekarno -Hatta, Tangerang, Senin, 11 Juni 2018.

Menurutnya, keterisian kursi pada periode ini mencapai 75 sampai 80 persen. Pihaknya berharap periode ini sertara dengan tahun lalu, pada musim yang sama.



"Tingkat isian 75 -80 persen kita harapkan tahun ini sama, tapi kita tunggu sampai arus balik, kita siapkan juga ekstra flight sampai 23 dan 24 Juni, memang puncaknya adalah 19 dan 20 (Juni)," tegas dia.



Dia mengaku perusahaan terus mengupayakan kelancaran seluruh aspek layanan penumpang mulai dari pre-flight hingga post flight. Salah satu upaya peningkatan layanan adalah dengan mengoptimalkan fitur layanan check in mandiri baik melalui self check in, web check in, hingga phone check in.



"Hal tersebut terbukti cukup efektif mengurai antrean check in penumpang. Adapun mulai periode peak season ini persentase pengggunaan check in mandiri ini meningkat sebesar 10 persen dibandingkan dengan periode reguler," tutup Pahala.





(SAW)