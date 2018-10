Berkah Pelemahan Rupiah ke Garuda

Jakarta: Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menilai pelemahan rupiah menjadi angin segar bagi perseroan.



Direktur Niaga Garuda Pikri Ilham Kurniansyah menyampaikan mengatakan dengan rupiah yang makin mahal dan dolar yang makin murah malah akan mendorong pertumbuhan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

"Pelemahan rupiah yang datang makin senang, justru mendatangkan devisa. Kalau banyak yang datang untung," kata Pikri di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.



Pikri mengatakan Garuda Indonesia mendukung pemerintah dalam mendoring pertumbuhan pariwisata nasional, termasuk pengembangan 10 Bali baru. Menurut dia pelemahan rupiah juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya pariwisata dalam negeri.



"Bagaimana menggerakkan potensi wisata di Indonesia, bagaimana mendorong ekonomi di daerah yang punya potensi, bukan hanya destinasi pariwisata yang selama ini dikenal," jelas dia.



Sebagai informasi saat ini pergerakan rupiah sudah menembus level Rp15.000 per USD. Pada perdagangan Jumat pagi, 5 Oktober 2018, rupiah terlihat masih terpukul ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.179 per USD.



Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp15.189 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.189 hingga Rp15.193 per USD dengan year to date return di 12,08 persen. Sementara data Yahoo Finance mencatat nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.966 per USD.





(AHL)