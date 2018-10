BI Pastikan Likuiditas Perbankan Belum Mengetat

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memastikan kondisi likuiditas perbankan belum mengalami risiko pengetatan. Padahal, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mengalami pelambatan.



Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menegaskan rasio likuiditas perbankan masih dalam batas aman. Hal tersebut terlihat dari indikator likuiditas yang masih terjaga, Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 18,3 persen per Agustus 2018.

"Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2018 masih berada dalam kisaran proyeksi 10 persen hingga 12 persen year on year (yoy)," ujar Erwin dalam konferensi pers di kompleks perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.



Sementara itu, ungkap Erwin, otoritas melihat pertumbuhan DPK akan berada di batas bawah kisaran 8 persen hingga 10 persen (yoy). Proyeksi tersebut menurun dibandingkan dengan perkiraan awal 2018 pada kisaran 9-11 persen (yoy).



"Memang perbankan banyak menempatkan dananya ke dalam surat berharga negara (SBN). Karena itu dari likuid bank sendiri sudah cukup besar tersimpan di sana. Jadi dengan menurunkan alat likuid, mereka enggak ada masalah di dalam pembiayaan kreditnya," beber Erwin.



Per Agustus 2018, pertumbuhan DPK stagnan di kisaran 6,9 persen (yoy). Angka itu tidak bergerak dibandingkan dengan posisi Juli 2018 sebesar 6,9 persen (yoy).



Sementara, penyaluran kredit meningkat menjadi 12,1 persen (yoy) pada Agustus 2018 atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,3 persen (yoy).



