Presiden Minta Pemangku Kepentingan Berhati-hati Buat Kebijakan

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajarannya untuk benar-benar memerhatikan kepentingan rakyat ketika membuat kebijakan.



"Peluang dan momentum seperti ini harus betul-betul kita gunakan dalam memutuskan hal-hal yang sulit," ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna dalam keterangnnya, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

Presiden juga memberikan evaluasi bagi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh jajarannya. Ia mengingatkan, agar menteri bekerja lebih berhati-hati dalam menerbitkan Peraturan Menteri (Permen)."Tolong betul-betul ini sebelum mengeluarkan sesuatu dihitung, dikalkulasi, dan diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu. Komunikasinya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu," ucapnya.Menurut Presiden, segala kebijakan menteri yang dibuat harus ditujukan untuk mempermudah dunia usaha untuk ekspansi dan berinvestasi. Karena hal tersebut dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan."Jangan sampai Permen itu memberikan ketakukan pada mereka untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, dan berekspansi," tuturnya.Sebelumnya, Lembaga survei internasional Gallup World Poll memberikan peringkat tertinggi bagi Indonesia dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Survei tersebut dirilis oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya, 'Government at a Glance 2017", yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017 lalu.Dalam hasil survei tersebut, Indonesia berada di atas sejumlah negara lain, yakni Swiss, India, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada. Presiden pun meminta jajarannya untuk terus menjalankan pelayanan publiknya secara efektif, merespons secara cepat keluhan-keluhan yang ada, dan cepat tanggap terhadap segala keluhan masyarakat.(SAW)