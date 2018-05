MRT Jakarta dan Go-Jek Teken Kerja Sama Mobile Payment

Jakarta: PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PT Gojek Indonesia menandatangani nota kesepahaman terkait Studi Pengembangan Non-farebox (NFB) Business dan Mobile Payment untuk MRT Jakarta. Kerja sama tersebut bertujuan memudahkan konsumen bertransaksi.



"Nota Kesepahaman ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat menjajaki pengembangan bisnis di luar tiket (NFB) dan mobile payment untuk area stasiun dan depo MRT Jakarta," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar melalui keterangan resmi, Selasa, 22 Mei 2018.

Tak hanya itu, bentuk kerja sama tersebut juga akan mengembangkan NFB dan Mobile Payment pada gedung-gedung yang mendukung misi MRT Jakarta. William menjelaskan, misi MRT Jakarta yakni menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan kawasan transit perkotaan ternama (Rail and Transit Oriented Development). Sementara itu, untuk Mobile Payment diharapkan akan memudahkan pengguna MRT dalam bertransaksi.



"Semakin banyak platform pembayaran untuk penggunaan MRT Jakarta, maka akan semakin baik dan memudahkan pengguna bertransaksi dalam menggunakan MRT Jakarta," sambung William.



Dia mengatakan pengguna transportasi daring yang sudah menggunakan mobile payment dalam transaksinya, tidak perlu menyiapkan kartu tiket MRTJakarta secara terpisah. Pengguna dapat dipertimbangkan sistem pembayaran yang terpaket antara biaya tiket MRT yang sudah mencakup sebagian biaya tiket moda transportasi lainnya.



"Sehingga pengguna dapat berpindah moda dengan efektif dan efisien, dan target penumpang 173.400 orang per hari dapat terlampaui," ujar William.



Presiden Go-Jek Indonesia Andre Soelistyo mengungkapkan kolaborasi antara MRT Jakarta dan perusahaan on-demand berbasis aplikasi seperti Go-Jek akan semakin memudahkan masyarakat Jakarta dalam beraktivitas.



"Kerja sama ini menggabungkan kemampuan infrastruktur MRT dengan luasnya jangkauan Go-Jek demi meningkatkan hajat hidup jutaan penduduk Jakarta ke depan," ujar Andre.





(SAW)