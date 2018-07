Antisipasi Perang Dagang, Indonesia Kerja Sama IHAF

Jakarta: Demi mengantisipasi dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, ‎Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN‎) akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan International Halal Acreditation Forum (IHAF) pada November 2018.



Dengan begitu, seluruh produk halal di Indonesia bisa di ekspor ke seluruh dunia. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BSN selaku Ketua KAN Bambang Prasetya, ‎ditemui di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.

"Ini kita sudah ‎melakukan penandatanganan kerja sama dengan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)‎. Indonesia bisa ekspor produk halal ke Uni Emirat Arab, ada enam negara yang bisa masuk. November, kita akan MoU dengan IHAF, jadi bisa ekspor ke seluruh dunia. Ini antisipasi perang dagang," ucap Bambang.



Harapannya, bilang dia, ekspor Indonesia ke seluruh negara bisa meningkat. Jadi, tidak ada lagi yang ditakutkan dengan kondisi perang dagang Amerika. Pada saat ekspor meningkat, dia mengaku, maka hal tersebut merupakan energi yang hebat untuk Indonesia, karena bisa masuk ke banyak negara.



"Ini akan menjadi tren model baik, semakin banyak bilateral, maka semakin banyak kita melakukan ekspor," tutur dia.



Untuk besaran ekspornya, dia tidak bisa menyebutkan. Pasalnya, semua data ekspor dipegang alih oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).



"Kita tidak tahu datanya. Yang tahu Kemendag. Pastinya, ekspor akan naik. ‎Mereka perang dagang, kita cari pintu lain, cari yang direstui oleh lembaga WTO, WTO pakai standar, kuota sudah kuno. Dia pakai tarif kan. Kalau pakai tarif banyak yang tidak menyukai," tutup dia.







(SAW)