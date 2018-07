Telkom Perkuat Transaksi Cashless

Jakarta: PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) melalui anak usahanya T-Money memperdalam transaksi cashless di indonesia dengan merangkul banyak mitra. Yang terbaru, T-Money memperkuat kerja sama dengan Omega Pos untuk pembayaran transaksi dengan sistem penyimpanan berbasis cloud dengan aplikasi dari telkomsel.



Arief Musta’in Executive General Manager Divisi Digital Service PT Telekomunikasi Indonesia mengatakan bahwa mengaet mitra upaya mewujudkan transaksi cashless yang menjadi kebutuhan di masa depan.

"Ke depan cashless society adalah keniscayaan dan tren kedepan (cashless) akan sangat cepat," kata Arief Musta’in selaku Executive General Manager Divisi Digital Service PT Telekomunikasi Indonesia, Minggu, 22 Juli 2018.



DIa menambahkan bahwa pengguna T-Money sudah beragam dari perbankan, komunitas serta dengan mitra lainnya seperti perusahaan start up. Dia menjelaskan sudah bekerjasana dengan 18 BPD dan 67 mitra, dengan 27 kerjasama yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI).



"Total penggunanya ada tiga juta user, itu yang menggunakan brand dari T-Money," jelas dia.



Dia menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan solusi bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) agar cepat berkembang, sekaligus menjawab tantangan pasar industri yang sudah masuk era teknologi digital.



Sementara itu Ong Pendopo Winoto selaku Direktur PT Omega Teknologi Indonesia (Omega Pos) mengatakan bahwa kerja sama dengan T-Money merupakan bentuk menerapkan management control untuk UMKM dengan pencatatan transaksi keuangan secara virtual dalam cloud base.



“Saat ini banyak usaha yang gagal berkembang hanya karena kurangnya management control, keuangan yang tidak dimanage dengan benar, stock tidak tercatat, transaksi penjualan yang tidak sesuai dengan hasil yang diterima, hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan sistem, Omega POS hadir sebagai solusi untuk masalah tersebut," kata Ong Pendopo Winoto.



Kemudian dia menambahkan trend pembayaran non tunai (cashless) saat ini menjadi alternatif yang populer untuk menjawab tantangan transaksi masa kini yang butuh cepat, praktis dan aman. Transaksi pembayaran konsumen dengan menggunakan metode non tunai terbilang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.





(SAW)