Ekonom Prediksi BI Naikkan Suku Bunga 50 Bps hingga Akhir Tahun

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate. Kenaikan ini akan berlanjut sehingga BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 bps hingga akhir tahun.



Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton H Gunawan memperkirakan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, BI akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Saat ini suku bunga BI 7 day reverse repo rate berada di level 4,25 persen sejak September 2017.

"Kita perkirakan akan ada kenaikan 25 bps. Itu lebih kepada berikan

sinyal untuk menunjukkan faktor risikonya diperkecil," kata dia di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Mei 2018.



Lebih lanjut, Anton menyebutkan ruang pengetatan kebijakan moneter oleh BI bisa dilakukan dua kali. Dengan kenaikan masing-masing sebesar 25 bps, maka untuk tahun ini diperkirakan ada kenaikan sebesar 50 bps sehingga menjadi 4,75 persen.



Dirinya menjelaskan BI akan mempertimbangkan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp14.100 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam menaikkan suku bunga. Namun langkah ini bukan karena rupiah sudah melemah jauh dari fundamentalnya.



"Rupiah sebetulnya pun kita lihat cukup undervalue. Akhir tahun bisa menguat lagi di bawah Rp14.000 walau saat ini sangat krusial hampir Rp14.100," pungkasnya.







(SAW)