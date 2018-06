Emas Antam Laris di Tengah Pelemahan Rupiah

Jakarta: PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) mencatat penjualan emas pada Mei 2018 meningkat di tengah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) melemah. Kondisi itu terjadi lantaran sebagian besar masyarakat mulai beralih berinvestasi ke USD dibandingkan dengan emas.



"Karena kurs lemah sehingga penjualan di Mei tercatat 2,8 ton. Sedangkan target 24 ton setahun," kata Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo, saat di Graha CIMB, Jakarta, Senin 4 Juni 2018.

Terkait harga emas yang sedang melemah saat ini, Ari menilai, hal itu disebabkan suku bunga acuan Amerika Serikat yang tidak dipungkiri memberikan efek tersendiri terhadap pelemahan harga emas. Selain itu, dikarenakan banyak dari masyarakat yang menjual emasnya.



"Kalau Fed Fund Rate (FFR) dan orang Indonesia lepas emas maka harganya turun," tuturnya, seraya menambahkan bahwa Antam mencatat penjualan logam mulia berupa emas sudah mencapai 12 ton hingga Mei 2018.



Seperti diketahui, mengutip pergerakan harga emas di Antam pada Senin, 4 Juni 2018, tercatat turun Rp1.000 menjadi sebesar Rp648 ribu per gram dibandingkan dengan sebelumnya berada di posisi Rp649 ribu per gram. Sementara harga pembelian kembali atau buyback di posisi Rp576 ribu per gram.









(ABD)