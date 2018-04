TEI 2018, Kemendag Incar Transaksi USD1,5 Miliar

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menggelar Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-33 pada Oktober 2018. Pameran bisnis berskala internasional ini diharapkan mampu meraup transaksi senilai USD1,5 miliar.



Target tersebut lebih tinggi dari nilai transaksi TEI 2017 lalu yang sebesar USD1,4 miliar. "Target kita di 2018 Insyaallah bisa mencapai transaksi USD1,5 miliar," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Arlinda dalam peluncuran TEI 2018 di Aula Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat, 20 April 2018.

Arlinda menuturkan tema pada Trade Expo kali ini ialah Creating Product for Global Opportunities. Tema tersebut menggambarkan Indonesia yang mampu menghasilkan produk berdaya saing sekaligus memberi peluang bagi pelaku usaha global untuk mengembangkan bisnisnya.



"Sesuai dengan arahan Pak Menteri, kami melalui beauty contest telah menunjuk PT Debindo sebagai PEO kita," imbuh dia.



Selain menargetkan nilai transaksi yang lebih besar, Kemendag juga menargetkan 28 ribu pengunjung serta 1.110 peserta dalam pameran tersebut. Para peserta meliputi produsen, eksportir, serta pemasok produk dan jasa Indonesia yang ingin memperluas pasar melaIui perdagangan dengan buyer internasional yang hadir dalam TEI 2018.



Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan TEI merupakan salah satu upaya strategis dan komitmen Kemendag dalam meningkatkan ekspor secara berkesinambungan dan mendiversifikasi pasar ekspor.



"TEI adalah barometer peningkatan citra don ekspor Indonesia yang berkesinambungan. Untuk itu, kita harus mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan TEI agar lebih baik dari sebelumnya,” jelas Mendag.



Adapun Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 dijadwalkan berlangsung pada 24-28 Oktober 2018 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE-BSD), Tangerang, Banten.



TEI 2018 akan menyuguhkan lebih dari 300 produk dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Produk-produk tersebut akan dibagi ke dalam delapan zona yaitu kuliner nusantara; crafts and lifestyle products; furniture; creative products and services; manufacturing products; strategic industry products; food and beverages products; dan local champion products.



Setiap hall akan dilengkapi dengan buyer service area yang siap melayani kebutuhan para buyer selama pameran berlangsung.









