OnlinePajak Manfaatkan Blockchain untuk Lebih Transparan

Jakarta: Pemerintah terus memperbaiki layanan perpajakan salah satunya dengan menerapkan teknologi blockchain pada sistem online pajak. Sampai saat ini ada 700 ribu pengguna pajak dan 10 ribu perusahaan yang sudah mengaplikasikan blockchain pada sistem online pajak.



"Saat ini, 700 ribu user, 10 ribu company. Pengguna blockchain ini masih awal," kata Founder dan Direktur OnlinePajak Charles Guinot, di Hotel Raffles Jakarta, Jumat, 27 April 2018.

Ia menjelaskan setiap warga negara ingin dapat memastikan pajak yang telah dibayarkan diterima dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Namun masih banyak juga wajib pajak dan calon user pajak yang meragukan sisem perpajakan yang ada.



Sistem pajak yang ada dinilai masih kurang transparan dan memberi kesan rumit sehingga wajib pajak enggan berurusan dengan pajak. Dalam sistem perpajakan terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam proses aliran dana dan informasi pembayaran pajak masyarakat, antara lain Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bank Indonesia (Bl), bank persepsi, dan pihak ketiga lainnya seperti jasa penyedia aplikasi ataupun kantor pos.



Setiap pihak harus melakukan verifikasi data yang prosesnya membutuhkan waktu lama, mulai dari pembuatan ID billing, penyetoran pajak di bank persepsi, hingga status tanda terima pajak yang dinyatakan valid.



Proses yang terbilang cukup rumit ini rentan terhadap kesalahan dan kurang transparan, baik dari segi aliran informasi maupun dananya karena keterbatasan sistem informasi dan teknologi yang dipakai oleh berbagai pihak maupun sinergi antar sistem tersebut.



Lalu, ia melanjutkan, di saat-saat mendekati tenggat waktu, banyak orang mengakses fasilitas pembayaran pajak secara bersamaan sering kali server perpajakan down. Hal ini yang menyebabkan seluruh proses aliran pembayaran pajak menjadi sulit untuk disesuaikan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan yang tiba-tiba meningkat maupun berkurang.



Salah satu solusi yang sedang ramai diperbincangkan untuk membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih efektif dan transparan adalah teknologi blockchain.



Blockchain adalah teknologi penyimpanan data multiserver yang dihubungkan secara aman oleh criptograph. Karena sifatnya yang transparan, permanen, dan harus divalidasi secara konsensus, teknologi blockchain menjadikan setiap transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait sehubungan dengan proses pembayaran pajak akan menjadi lebih akurat, cepat, transparan, aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selaras dengan reformasi perpajakan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah saat ini.



Penerapan blockchain di online pajak membuat transaksi yang dilakukan melalui online pajak menjadi lebih transparan. Sehingga, mengurangi keraguan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada akhirnya pemerintah akan semakin dipercaya dalam pengelolaan pajak masyarakat sebagai alat pendorong perekonomian dan pembangunan di lndonesia.



"Masing-masing pihak akan memiliki catatan dari setiap proses dan dapat saling mengecek keberlangsungan pembayaran pajak. Namun data wajib pajak dapat tetap dijamin kerahasiaannya karena kita tetap dapat memilih data-data apa saja yang akan dimasukkan dalam jaringan yang kiia buat," jelas Charles Guinot.



Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan dukungannya terhadap inovasi teknologi yang diperkenalkan OnlinePajak. Menurutnya, perkembangan teknologi tak dapat dihindari, terutama blockchain. Pilihannya hanya berjalan di samping teknologi tersebut atau menciptakan teknologi baru.



"Teknologi harus menjadi solusi, bukan masalah. Dan blockchain, is something that unavoidable. Saya mendukung penerapan blockchain OnlinePajak karena dapat memberikan transparansi dalam setiap transaksi," tutur Rudiantara.









(AHL)