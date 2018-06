JK Minta Menteri Ekonomi Evaluasi Dampak Perang Dagang ke Indonesia

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta para menteri bidang ekonomi segera melakukan evaluasi terkait dampak perang dagang yang akan berlangsung pada Juli 2018. Perang dagang merupakan imbas dari penerapan tarif bea masuk terhadap impor baja dan aluminium oleh Amerika Serikat (AS).



"Karena itu maka mulai sekarang diberi kesempatan menteri perekonomian untuk evaluasi apa efek negatif dan positif ke Indonesia," ujar JK dalam sebuah jumpa pers di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Menurutnya perang dagang antara Uni Eropa, Kanada, dan Tiongkok dengan AS bakal memberikan efek negatif dan positif bagi negara Asia Tenggara. Dampak negatifnya, barang-barang Tiongkok yang biasa diekpor ke AS bakal membanjiri Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sementara efek positifnya Indonesia dapat melakukan subsitusi barang atau menggenjot diekspor ke Uni Eropa, Kanada, maupun Tiongkok.



"Dan kita akan kaji dampaknya perang dagang itu. Namun demikian Indonesia juga punya dampak," ungkap JK.



Sekadar diketahui, langkah Amerika Serikat yang menerapkan tarif bea masuk terhadap impor baja dan aluminium mengundang reaksi keras dari sejumlah menteri keuangan negara anggota kelompok G7. Dalam sebuah pertemuan di Kanada, delegasi Uni Eropa dan Kanada mengancam akan membalas tindakan AS yang menerapkan pengenaan tarif dan nontarif terhadap sejumlah barang.









(SAW)