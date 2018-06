Semua Pabrik di Mukomuko Beli Sawit Murah

Mukomuko: Sebanyak 11 pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau CPO di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membeli tandan buah segar kelapa sawit dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ketetapan tim perumus harga komoditi perkebunan sebesar Rp1.328 per kilogram, sejak dua pekan terakhir ini.



"Kami akan menyurati pabrik untuk mempertanyakan alasan pabrik CPO membeli sawit lebih murah dibandingkan dengan ketetapan tim perumus harga komiditi perkebunan tersebut," kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Erri Siagian di Mukomuko dikutip dari Antara, Rabu, 27 Juni 2018.

Tim perumus harga sawit pemerintah provinsi setempat tiga pekan yang lalu telah menetapkan harga jual buah sawit di tingkat pabrik CPO rata-rata sebesar Rp1.328 per kilogram. Ia pun meminta seluruh pabrik CPO di daerah itu membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat sesuai dengan harga ketentuan tim perumus harga buah sawit tingkat provinsi setempat.



"Kami menerima data harga jual buah sawit tingkat pabrik itu sebulan sekali dan pabrik harus mengikuti harga tersebut," ujar dia.



Sementara itu harga jual sawit di tingkat pabrik di daerah itu saat ini turun sebesar Rp20 per kg. Harga sawit di pabrik CPO milik PT KSM sebesar Rp1.120 per kg, atau turun dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.140 per kg, harga sawit di pabrik PT MMIL turun dari sebesar Rp1.140 per kg menjadi Rp1.120 per kg.



Harga sawit di pabrik PT KAS turun dari sebesar Rp1.140 per kg menjadi Rp1.120 per kg, harga sawit di pabrik PT DDP di Kecamatan Ipuh dan Desa Lubuk Bento masing-masing turun dari sebesar Rp1.160 per kg menjadi Rp1.120 per kg. Sementara itu harga sawit di pabrik PT SSJA naik dari sebesar Rp1.000 per kg menjadi Rp1.050 per kg. Sedangkan harga sawit di pabrik PT BMK sebesar Rp1.120 per kg, PT USM Rp1.180 per kg, atau bertahan dari sebelumnya.





(SAW)