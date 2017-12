Maybank Raih Predikat Bank Teraman

Jakarta: PT Maybank Indonesia memperkuat posisinya dengan menggondol predikat "The Safest Banks in Indonesia" menurut majalah Global Finance.



Predikat bank teraman tersebut dilakukan di 106 negara di dunia sebagai bagian dari survei eksklusif yang dipublikasikan majalah tersebut dalam edisi November 2017.

Bank-bank diseleksi melalui evaluasi peringkat valuta asing jangka-panjang-dari Moody's, Standard & Poor's dan Fitch- dan total aset dari 1.000 bank terbesar di dunia.



Maybank Indonesia meraih "The Safest Banks in Indonesia" dengan membukukan total nilai tiga dengan peringkat valas jangka panjang dari Moody's BBB, Standard & Poor's N/R dan Fitch N/R dengan total aset USD12,405 juta berdasarkan data per 31 Desember 2016.



"Kami membukukan laba bersih mencapai rekor tertinggi sebesar Rp1,95 triliun untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016, naik 71,0 persen dari Rp1,14 triliun yang dicapai tahun sebelumnya," ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria dalam siaran persnya, Rabu, 20 Desember 2017.



Dia menambahkan, pengakuan dari Global Finance untuk periode yang sama memberikan peneguhan bahwa perseroan bertumbuh secara prudent sebagai bank paling aman di Indonesia sesuai dengan parameter yang ditetapkan Global Finance.



Selain itu laporan lengkap juga memuat World's 50 Safest Banks, World's 50 Safest Commercial Banks, World's 50 Safest Banks in Emerging Markets, Safest Islamic Financial Institutions in the GCC, dan Safest Banks by Region (Africa, Asia, Australasia, Central dan Eastern Europe, Latin America, Middle East, North America and Western Europe).





(AHL)