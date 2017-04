BI-KESDM Teken Kerja Sama Tingkatkan Akses Keuangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati untuk memperluas kerja sama guna meningkatkan akses keuangan. Adapun kerja sama tersebut diharapkan memberi keuntungan bagi masing-masing pihak di masa-masa yang akan datang.



Sedangkan komitmen tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI). Nota kesepahaman ini merupakan perluasan dari nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya.



Nota kesepahaman ini ditandatangani Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 13 April 2017. Kerja sama ini

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan, di tengah semakin meningkatnya tantangan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi perekonomian maka sinergi yang semakin erat antara BI sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah, dengan Kementerian ESDM menjadi penting."Sebagai pengelola salah satu sektor yang paling strategis dalam perekonomian nasional maka kami pandang penting guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kedua institusi," kata Agus.Perluasan kerja sama antara BI dan Kementerian ESDM antara lain mencakup peningkatan keuangan inklusif guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Kerja sama juga dilakukan dalam penyaluran bantuan dan/atau subsidi energi secara elektronik, yang akan dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)."Untuk mendukung penyaluran subsidi energi secara nontunai, BI memberikan fasilitasi koordinasi, regulasi, monitoring dan pengawasan, dengan model bisnis yang sebelumnya telah digunakan pula pada bantuan sosial nontunai lainnya, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," jelas Agus.Mekanisme penyaluran bantuan akan terdiri dari empat tahapan utama yaitu registrasi/pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, serta penarikan dana atau pengambilan subsidi di outlet bank penyalur yang telah ditentukan, seperti agen bank dan ATM.Sementara itu, untuk mendukung kesiapan operasional penyaluran subsidi energi, BI bersama OJK akan mendorong Bank Himbara untuk mempersiapkan jaringan keagenan dan mengembangkan inovasi kartu kombo yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan ke dalam satu kartu.Selain terkait akses keuangan dan skema penyaluran bantuan, disepakati pula penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan di lingkup Kementerian ESDM, demi mewujudkan Less Cash Society. Kerja sama juga disepakati dalam penerapan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI, sesuai ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia pada 2015."Koordinasi yang harmonis antara Bank Indonesia dan Kementerian ESDM diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja kedua lembaga dan mendukung pencapaian tugas, termasuk terjaganya stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang berkesinambungan," pungkasnya.(ABD)