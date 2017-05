Pemerintah Gandeng Retail Tekan Harga Pangan Jelang Ramadan

Metrotvnews.com, Bengkulu: Pemerintah melakukan operasi pasar (OP) dengan menggandeng pengusaha retail sebagi pelaksana lapangan. Bila selama ini OP hanya berlangsung beberapa hari dengan kuota terbatas, kali ini kebijakan tersebut akan berlaku lebih dari sebulan yakni dua pekan jelang Ramadan atau Senin 8 Mei 2017 hingga usai Idul Fitri.



Untuk memastikan apakah program stabilisasi harga tersebut berjalan sebagaimana mestinya, tim gabungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Dinas Perdagangan Bengkulu dan Bulog Divre Bengkulu menggelar operasi mendadak (sidak) kepada sejumlah retail dan gudang pangan menjelang kesiapan pemerintah menghadapi Ramadan 1438 H di 2017.

"Pemerintah telah meminta pengusaha retail untuk menjual produk dengan harga terjangkau dan lebih murah dari harga eceran, supaya masyarakat bisa tenang dalam menyambut bulan puasa," ujar Staf Ahli Menteri Perdagangan Sutriono Edi, di tengah sidak di salah satu retail Kota Bengkulu, Senin 8 Mei 2017.Tiga komoditi yang diperiksa harga jualnya itu yakni gula pasir, minyak curah dan daging beku. Mulai pekan ini, harga minyak curah di retail besar dijual seharga Rp11.000 per liter, gula pasir Rp12.500 per kg, dan daging kerbau beku Rp80.000 per kg."Untuk pasokan mencukupi bahkan setelah Lebaran, bahkan bila stok distributor menipis akan ditopang stok di gudang Bulog," ujar dia.Dengan dimulainya pemberlakuan harga tersebut, Kemendag berharap pelaku usaha di pasar tradisional dapat mengikuti harga jual yang ditetapkan pemerintah dan juga menurunkan harga jual sembako agar masalah klasik naiknya harga jelang puasa dan Lebaran tak lagi terjadi pada tahun ini.(SAW)