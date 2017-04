Perkembangan Ekonomi Digital Bergantung Perlindungan Data Pribadi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah harus meningkatan keamanan dan perlindungan data pribadi jika ingin mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia.



Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) An An Chandrawulan dalam konferensi internasional ekonomi digital bertajuk Security and Privacy in the Big Data Era, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu 26 April 2017.

Regulasi terpusat dari pemerintah perlu hadir sebagai payung hukum mobilitas data pribadi dan perusahaan berbasis internet. Pengamanan berupa landasan hukum itu juga diperlukan guna mencegah dan menyelesaikan masalah, khususnya di dalam era big data saat ini.Ketiadaan regulasi khusus, kata Chandrawulan, bertolak belakang dengan penggunaan internet di Indonesia yang terus meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak."Perkembangan tinggi teknologi digital merupakan revolusi industri keempat dan mendorong model bisnis yang inovatif serta menciptakan transformasi bangunan politik dan sosial," kata Chandrawulan.Secara spesifik, ujarnya, ekonomi digital Indonesia masih tertinggal dengan negara Asean seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Ketiga negara itu sudah memiliki aturan baku perlindungan data pribadi."Kita punya keuntungan seperti banyaknya pengguna telepon pintar yang bisa membuat kita menjadi pemimpin ekonomi digital di Asean," ujarnya.Ketua Padjadjaran Alumni Club (PAC) Ary Zulfikar mengatakan perlu ada kesadaran dari semua pemangku kepentingan agar terbentuk aturan baku dalam keamanan dan perlindungan data pribadi."Proteksi data privasi ini sangat penting bagi publik dalam era big data. Peraturan saat ini belum benar-benar melindungi," ucapnya.(UWA)