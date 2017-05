Penerbangan Internasional Garuda Pindah ke Terminal 3 Ultimate Soetta

Metrotvnews.com, Tangerang: Garuda Indonesia menjadi maskapai pertama yang melakukan pelayanan penerbangan internasional di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.



Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury mengatakan seluruh penerbangan rute internasional layanan Garuda Indonesia yang selama ini berada di Terminal 2 akan dipindahkan ke Terminal 3.

Artinya dari 187 penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia setiap harinya, 60 penerbangan merupakan tujuan internasional yang mana 30 take off dan 30 landing dengan 17 destinasi atau rute."Semua pindah ke sini," kata Pahala saat seremonial peresmian operasional internasional di Terminal 3, Senin 1 Mei 2017.Dirinya bilang dengan resmi beroperasinya layanan penerbangan intenasional Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Soetta menandai upaya berkelanjutan yang dilaksanakan perusahaan dalam mewujudkan komitmen service excellence serta meningkatkan kenyamanan seluruh pengguna jasa dalam menikmati layanan penerbangan Garuda Indonesia.Misalnya saja dengan tersedianya penambahan counter check in dari 13 menjadi 26 dan juga self check in counter 36 diharapkan bisa mempercepat proses check in dari yang sebelumnya dilakukan di Terminal 2."Kita target ke depannya meningkatkan kualitas pelayanan pada penumpang," jelas dia.(SAW)