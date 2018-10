Sukseskan IMF-WB 2018, BNI Siapkan EDC 5 in 1

Nusa Dua: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memasang mesin Electronic Data Capture (EDC) 5 in 1 di Pulau Bali dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) 2018.



Mesin EDC 5 in 1 dari BNI memiliki kemampuan melayani debit virtual account delegasi, bertransaksi uang elektronik (BNI TapCash), melayani kartu debit dari seluruh negara, kartu kredit dari seluruh dunia, serta melayani transaksi menggunakan yap! (your all payment/aplikasi pembayaran berbasis tiga sumber dana).

Corporate Secretary BNI Kiryanto menuturkan BNI telah memperbanyak mesin EDC di seluruh Bali menjadi 7.432 unit di berbagai merchant demi kelancaran acara tersebut.



Penyediaan EDC 5 in 1 merupakan langkah untuk menjadikan segala transaksi menjadi non-tunai atau cashless selama penyelenggaraan IMF-WB 2018.



"Sebagai regulator, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyuarakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk diimplementasikan, salah satunya oleh bank BUMN. Dengan menyediakan EDC 5 in 1, kami berharap para delegasi yang datang dari 189 negara tersebut dalam merasakan transaksi cashless," ujar Kiryanto, dikutip keterangan tertulis, Minggu, 14 Oktober 2018.



Mesin EDC 5 in 1 tidak hanya menerima kartu berlogo Visa dan Mastercard, melainkan juga kartu yang berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). BNI juga meminimalkan risiko akibat penyalahgunaan kartu dengan menyediakan kelas training bagi merchant secara rutin, baik sebelum kerja sama dimulai maupun setelah kerja sama.



Terbitkan 2 Ribu Kartu Voyage to Indonesia



BNI juga merilis 2 ribu kartu BNI TapCash berlogokan Voyage to Indonesia selama penyelenggaraan IMF-WB 2018.



BNI Tapcash merupakan uang elektronik BNI yang memungkinkan penggunanya bertransaksi secara non-tunai (cashless) di berbagai merchant.



"Kartu tersebut dapat dibawa para anggota delegasi sebagai suvenir ketika kembali ke negara asal," ucapnya.





