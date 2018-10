Gesitnya Relawan Ask Me di Perhelatan IMF-WB 2018

Nusa Dua: Keberadaan relawan sangat membantu kegiatan delegasi dan jurnalis yang datang di acara acara pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) 2018.



Berseragam oranye yang bertuliskan Ask Me, ratusan relawan tersebar di berbagai spot area IMF-WB 2018. Mereka siap membantu apa pun seputar acara IMF-WB 2018.

Salah satu relawan tersebut yang sering ditemui rekan jurnalis berada di media center. Dia adalah Ayu Putri, Mahasiswa Universitas Udayana. Ayu menjadi relawan di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Ayu menyebutkan, untuk relawan Ask Me yang bertugas di media center berjumlah 39 orang.



"Ask Me khusus di media center ada 39 orang, di sini kita shifting. Setiap shifting 10 orang," kata Ayu Putri kepada Medcom.id, di Media Center IMF-WB, Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.



Ayu Putri mengaku untuk menjadi relawan IMF-WB 2018 harus memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa di antaranya yakni kemampuan berbahasa asing dan melek teknologi.



"Syaratnya bisa komunikasi bahasa, terutama Inggris. Lalu, yang susah Jepang, Tiongkok. Kemudian yang paham teknologi. Makanyadiambil dari universitas itu dari jurusan sastra dan elektro," tutur dia.



Selain di ruang media center, kata Ayu Putri, relawan Ask Me juga tersebar di ruangan-ruangan yang dipakai IMF-WB. Ada sekitar 320 orang relawan yang disebar untuk membantu permasalahan teknis.



"Itu jumlahnya 320 orang. Mereka itu menanganai kendala yang tidak bisa kita tangani. Misalnya kabel line yang tidak berfungsi atau telpon tidak berfungsi. itu namanya teknisi on site," imbuh dia.



Relawan Ask Me bekerja selama kegiatan pertemuan tahunan IMF-WB 2018 berlangsung, mulai 6 Oktober hingga 15 Oktober 2018.





(HUS)