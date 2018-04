BRI Life Proteksi Atlet Indonesia Rp500 Juta

Jakarta: Perusahaan asuransi jiwa milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Asuransi BRI Life, memproteksi atlet Indonesia melalui perlindungan asuransi jiwa.



Asuransi BRI Life menggandeng BRI dalam bentuk perlindungan jiwa dan perlindungan kesehatan kepada tim tenis Fed Cup Indonesia melalui produk Asuransi Dana Sehat Sejahtera (Dasetera), serta asuransi Personal Accident dengan uang pertanggungan senilai Rp500 juta akibat kecelakaan.

"Kami memberikan dukungan penuh atas prestasi para srikandi tenis Indonesia yang berhasil meraih tiket promosi Piala Fed Grup I Zona Asia-Oseania di Kota Isa, Bahrain," tutur Direktur Pemasaran BRI Life Fabiola N Sondakh dalam keterangan persnya, Sabtu, 28 April 2018.



Dukungan perseroan kepada Tim Tenis Fed Cup Indonesia diserahkan dalam rangkaian acara pemberian apresiasi BRI untuk atlet berprestasi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) di Graha Bung Karno Jakarta, yang dihadiri oleh Direksi BRI, Direksi Asuransi BRI Life, dan pengurus Pelti.



"Ada dua manfaat sekaligus yang akan didapatkan atlet tenis Indonesia yang tergabung dalam Tim Tenis Fed Cup Indonesia 2018 yakni proteksi jiwa dan perlindungan kesehatan dan manfaat ini akan didapatkan selama satu tahun," tambah dia.



Adapun untuk proteksi jiwa Asuransi BRI Life, nominal personal accident yang diberikan adalah uang pertanggungan senilai Rp500 juta akibat kecelakaan. Sedangkan untuk perlindungan kesehatan, diberikan dalam bentuk perawatan santunan harian rawat inap sebesar Rp1,5 juta per hari dengan santunan maksimal 120 hari per tahun, santunan harian ICU sebesar Rp3 juta per hari dengan maksimal santunan sebanyak 90 hari per tahun serta santunan bedah sebesar Rp15 juta.



Selain proteksi perlindungan jiwa dan perlindungan kesehatan, Tim Tenis Fed Cup Indonesia juga mendapat fasilitas dari produk-produk BRI, antara lain fasilitas Kartu Kredit BRI World Access dan juga BRIZZI Card senilai Rp1 juta. Para atlet akan mendapatkan dia kali BRI Poin untuk transaksi di merchant-merchant travel dan hotel.



"Semoga kontribusi ini menjadi spirit positif kepada para atlet untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa yang akan datang," pungkas Fabiola.





(AHL)