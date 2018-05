Jelang Ramadan, Harga Daging di Pangkalpinang Naik

Pangkalpinang: Harga daging sapi dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai naik karena permintaan masyarakat meningkat menjelang puasa Ramadan.



"Saat ini harga daging sapi naik menjadi Rp120 ribu per kilogram (kg) dibandingkan hari sebelumnya Rp110 ribu per kg," kata salah seorang pedagang, Aidil, di Pasar Rumput Pangkalpinang dikutip dari Antara, Minggu, 13 Mei 2018.

Menurut dia kenaikan harga daging sapi masih dalam batas wajar karena persediaan sapi potong mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyambut Lebaran Idul Fitri nanti.



"Harga daging menjelang puasa tahun ini masih wajar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp140 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram karena persediaan daging kurang," ujarnya.



Aidil mengatakan saat ini permintaan daging mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena masyarakat mulai mempersiapkan makanan untuk sahur dan berbuka puasa hari pertama bulan suci Ramadan.



Selain itu permintaan daging juga dikarenakan masyarakat menggelar tradisi ruwahan dan pesta perkawinan dan lainnya.



"Saat ini permintaan daging didominasi pegawai negeri sipil dan perusahaan," katanya.



Pada kesempatan terpisah, Minah, pedagang daging ayam mengatakan harga daging ayam broiler naik menjadi Rp38 ribu dari Rp32 ribu per kg. Demikian juga harga daging ayam kampung yang naik menjadi Rp75 ribu dari Rp70 ribu per kg.



"Harga daging ayam naik karena persediaan ayam potong kurang untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat pada akhir pekan ini," jelas dia.





(SAW)