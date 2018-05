Persediaan Pangan Aman Jelang Ramadan dan Lebaran

Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin persediaan pangan aman menjelang Ramadan dan Lebaran, bahkan lebih dari cukup. Pemerintah pun menaikkan kebutuhan 20-30 persen dari biasanya.



Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan pihaknya bersama Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementan, dan TNI bahu membahu untuk memastikan stabilitas pangan.

"Stok aman. Untuk beras, gula, daging, bawang merah juga sudah ekspor, telur, ayam juga sudah ekspor dan beberapa bahan pangan strategis lainnya. Insyaallah semua aman," ujarnya di Gedung Bulog, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.



Ia menambahkan, pihaknya juga menaikkan kebutuhan beras mencapai 30 persen menjelang Ramadan dan Lebaran, dengan kebutuhan kurang lebih mencapai 30 juta ton per tahun.



"Persediaan Bulog sendiri lebih dari satu juta ton dan kemarin sudah bisa 17 ribu ton per hari, bahkan 22 ribu ton. Setelah Pak Dirut (Budi Waseso) baru menjabat kelihatan ada peningkatan serapan gabah," tambahnya.



Selain itu serapan Bulog terpantau dalam kondisi stabil, dengan melihat penyaluran ke pasar Induk beras Cipinang mencapai 41 ribu ton per hari.



"Kalau standarnya 25 ribu ton per hari, artinya beras di atas standar, sehingga aman," tuturnya.



Senada, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan cadangan beras terhitung dalam kondisi yang baik dengan jumlah persediaan sekitar 1,5 juta ton.



"Hitungan aman, itu (cadangan beras) ada di kisaran 1,5 juta ton, kita sudah segitu, jadi sudah aman," tambah pria yang kerap disapa Buwas ini.



Buwas menegaskan berdasarkan perhitungan Perum Bulog dalam dua hingga empat bulan ke depan, kondisi persediaan beras dalam kondisi aman.









(AHL)