Isi Ulang Go-Pay Bermasalah?

Jakarta: Transaksi isi ulang atau top up uang elektronik milik PT Go-Jek Indonesia yakni Go-Pay tengah bermasalah. Pasalnya, para pengguna yang berhasil melakukan isi ulang via channel pembayaran mendapati saldo yang diisikan tidak bertambah.



Pantauan Medcom.id, Jumat, 11 Mei 2018, sejumlah pengguna mengeluhkan kejadian ini di akun twitter resmi Go-Jek Indonesia. Mereka mengaku telah melakukan proses top up, namun saldo di akun Go-Pay yang dimiliki tidak bertambah.

"Selamat siang @gojekindonesia, saya baru saja top up Go-Pay melalui M-Banking BCA, namun di aplikasi Go-Jek belum masuk sedangkan saldo saya sudah terpotong di rekening. Mohon responsnya, karena sudah coba telepon CS dan email belum ada respons juga," cuit akun @haikalshaq.







Bahkan, tidak sedikit pengguna yang telah menyertakan bukti transaksi berhasil melakukan isi ulang. Sementara itu, akun twitter resmi Go-Jek telah meminta maaf atas kejadian ini.



Tak hanya isi ulang, salah seorang pengguna transportasi berbasis online juga mengeluhkan tidak bisa melakukan pembayaran via Go-Pay. Bahkan, salah satu pengguna, Irsyadi, mengaku pengemudi Go-Jek juga tak bisa menyelesaikan order-nya karena pembayaran yang gagal.



"@gojekindonesia barusan saya menggunakan layanan Go-Food, pembayaran menggunakan sisa Go-Pay saya. Tapi Go-Pay saya tidak terpotong dan pihak driver tidak dapat menyelesaikan pesanan karena eror terus. Order no : F-14237225. Bagaimana solusinya?" tulis akun @ardhianirsyadi.



Hingga berita ini diturunkan pihak Go-Jek belum memberikan penjelasan apakah memang sistem Go-Pay sedang mengalami masalah atau tidak. Sampai saat ini, Medcom.id masih mencoba menghubungi untuk meminta keterangan lebih lanjut.









