Bank of China Rilis Pembiayaan Renminbi

Jakarta: Bank of China Cabang Jakarta ingin mempererat kerja sama bidang ekonomi bersama perbankan Indonesia dengan mengeluarkan pembiayaan RMB (renminbi). Pembiayaan itu bisa dijadikan alternatif selain pembiayaan lain yang ada saat ini.



"Keistimewaan RMB ialah sejak peluncurannya pada 2003 nilai tukar RMB terhadap dolar AS tetap liberal. Sejak 2005, nilai tukar RMB terhadap dolar AS bahkan cenderung naik," ungkap Country Manager Bank of China (Hong Kong) Cabang Jakarta Zhang Chao Yang, seperti dikutip dari Antara.

Bank of China merupakan penyedia utama uang kertas dan logam langsung dari Hong Kong ke Indonesia sekaligus mengumpulkan uang kertas RMB dari tangan kedua.



Di Indonesia, kata Zhang, Bank of China Cabang Jakarta mendukung proyek konstruksi infrastruktur, interkoneksi, dan ekspor produk Indonesia.



Bahkan sebagai penyalur utama RMB di Indonesia, Bank of China Cabang Jakarta menggelar seminar pengembangan kerja sama layanan perbankan antara Indonesia dan Tiongkok, yang dihadiri 50 perwakilan dari bank lokal, bank asing, dan bank joint venture. (Media Indonesia)









