Ekonom: Pergerakan IHSG dan Rupiah Tertekan Faktor Global

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) usai libur Idulfitri tertekan akibat perkembangan global. Berbagai sentimen eksternal membuat IHSG dan rupiah melemah, bahkan IHSG tertekan lebih dari dua persen.



Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan kenaikan suku bunga oleh the Fed yang diikuti rencana dua kali kenaikan lagi tahun ini menjadi penyebab IHSG melemah. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok juga memberi sentimen negatif.

"Pelemahan indeks saham juga merespons faktor global dari keputusan the Fed yang menaikkan suku bunga acuannya pada 14 Juni serta meningkatnya potensi perang dagang antara AS dan Tiongkok," kata Josua, kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 20 Juni 2018.



Pantauan Medcom.id sampai dengan pukul 10.20 WIB, IHSG anjlok 137,3 poin atau setara 2,291 persen ke posisi 5.856. Pada bel pembukaan perdagangan, IHSG sempat berada di level 5.941.







Volume perdagangan saham hingga pukul 10.20 WIB tercatat sebanyak 2,9 miliar lembar senilai Rp4,5 triliun. Sebanyak 104 saham menguat, 247 saham melemah, 94 saham stagnan, dan terjadi 192.959 kali frekuensi.



Josua memperkirakan nilai tukar rupiah pada pasar spot melemah di awal perdagangan usai libur Idulfitri mengingat NDF USD/IDR satu bulan cenderung menguat satu persen dalam sepekan terakhir ini. Namun demikian, nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung stabil.



Hal ini, lanjut dia, dipengaruhi langkah Bank Indonesia (BI) yang sudah melakukan kebijakan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei lalu yang diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah.



"Selain itu, BI akan tetap berada di pasar dan akan melakukan langkah-langkah dual intervention pada pasar obligasi dan valas apabila terjadi peningkatan volatilitas di pasar keuangan dan rupiah," pungkasnya.









(ABD)