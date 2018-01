Rini Soemarno Belum Bahas Impor Beras dengan Bulog

Indramayu: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan belum ada pembicaraan khusus dengan Perum Bulog mengenai pertimbangan mengimpor beras untuk menekan harga beras yang kian tinggi.



Ia mengungkapkan, meskipun Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mempersilakan untuk menjajaki impor, urusan ini diserahkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Tapi pada akhirnya ini ranah Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita), karena yang menjaga kestabilan harga di pasar itu Pak Mendag," ungkap Rini di sela-sela kegiatan di Kecamatan Silyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis 11 Januari 2018.



Seperti diketahui, usai rapat tentang beras pada 9 Januari 2017 lalu, JK sapaan akrab Jusuf Kalla menyatakan tidak ada larangan untuk melakukan impor selama dilakukan untuk kestabilan harga bahan pokok.



"Kalau satu atau dua hari harga beras masih naik, maka opsi (impor) tetap terbuka," kata JK



Pada tanggal yang sama juga, Kementerian Perdagangan bersama Perum Bulog kembali melakukan operasi pasar untuk menekan harga beras ke Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebab parga beras sempat menyentuh Rp11.131 per Kilogram (Kg).



Enggartiasto menyebutkan beras medium yang digelontorkan itu dijual seharga Rp9.300 per Kg. Dengan harga tersebut ia yakin dalam dalam beberapa kedepan harga beras akan kembali normal.



Adapun, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga rata-rata beras kualitas medium pada Minggu, 7 Januari 2018, sebesar Rp11.041 per Kg, sementara pada Senin, 8 Januari 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp11.131 per Kg.



Sedangkan berdasar data dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dalam satu pekan terakhir harga beras jenis IR-64 II berkisar dari Rp11.100 sampai Rp11.675 per Kg. Sedangkan untuk jenis IR-64 III berkisar dari Rp7.800 sampai Rp8.800 per kilogram.







(SAW)