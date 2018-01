Presiden Jokowi akan Resmikan Tol Ngawi-Kertosono

Madiun: Presiden Joko Widodo dijadwalkan segera meresmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono sepanjang 49,50 kilometer.



"Segera, akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi dan disesuaikan dengan jadwal beliau untuk segera diresmikan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dikutip dari Antara, Minggu, 7 Januari 2018.

Basuki menjelaskan, setelah diresmikan masyarakat bisa menggunakan jalan tol ini beberapa waktu tanpa tarif alias gratis sebagai bentuk sosialisasi.



"Tarifnya per kilometer sekitar Rp1.200-Rp1.300 untuk golongan satu," kata Basuki.



Dikatakan, ruas Tol Ngawi-Kertosono ini sebagai bagian dari Tol Solo-Ngawi-Kertosono dan merupakan bagian dari Tol Trans Jawa yang harus tuntas sampai akhir tahun ini.



"Untuk ruas Solo-Ngawi juga sudah lebih 90 persen fisik konstruksi dan tinggal membangun puluhan jalan layang lintas (over pass). Dari 61 yang dikerjakan, 23 yang belum selesai," katanya.



Basuki memastikan bahwa pembangunan jalan lintas itu akan diprioritaskan di titik-titik terdekat dengan perkampungan dibanding yang jauh perkampungan seperti di persawahan. Basuki juga menegaskan bahwa setelah Tol Trans Jawa tuntas pada akhir 2018 maka pihaknya mempertimbangkan akan membangun sejumlah tol baru di Jawa Timur.



"Ada sejumlah permintaan tol baru yang akan terhubung dengan Tol Trans Jawa seperti ruas Kediri-Kertosono dan Situbondo-Lumajang," kata Basuki.



Sementara itu, Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani mengaku, festival tersebut sebagai ajang perkenalan Jalan Tol Ngawi-Kertosono sepanjang 49,50 km kepada masyarakat.



"Masyarakat hadir lebih dari 4000 orang dan mereka dihibur setelah mengikuti lomba fun bike, loop cycling, dan fun walk," kata Desi.



Desi berharap melalui festival ini, masyarakat dapat ikut memiliki dan menjaga bersama jalan Tol Ngawi-Kertosono yang akan diresmikan pada Januari 2018 ini.



Hingga minggu awal di Januari, pembangunan konstruksi tol ini telah mencapai 98,5 persen dan lahan bebas sebesar 99,88 persen.



Tol ini dibangun oleh PT Ngawi Kertosono Jaya (PT NKJ), selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk.



Total panjang jalan Tol Ngawi-Kertosono 87,5 km dan dari ruas ini sepanjang 49,5 km dikerjakan oleh PT NKJ dengan nilai investasi Rp3,83 triliun untuk ruas Ngawi-Wilangan.

Sedangkan sisanya yakni ruas Wilangan-Kertosono sepanjang 37 km dikerjakan pemerintah dengan sumber pendanaan pinjaman Tiongkok.









(SAW)