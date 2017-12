BCA Layani Pembayaran Top Up Mitra Agen Perjalanan AirAsia

Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menandatangani perjanjian kerja sama dengan AirAsia perihal layanan penerimaan pembayaran Top Up dana deposit bagi mitra agen perjalanan AirAsia secara online melalui Klik BCA Bisnis. Hal ini membuktikan komitmen BCA untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran bagi nasabah dan mitra bisnisnya.



Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan kunci sukses menghadapi tren layanan perbankan ke arah digital adalah melakukan adaptasi secara tepat, sesuai dengan perubahan yang terjadi, salah satunya melalui kerja sama ini. Terlebih BCA menyadari pentingnya penyempurnaan layanan yang diperlukan secara berkesinambungan.

"Melalui kerja sama ini, kami memperluas layanan platform cash management untuk menyediakan fasilitas kemudahan top up dana deposit bagi mitra agen perjalanan yang menawarkan jasa penerbangan AirAsia," ujar Jahja di Menara BCA, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.



Dirinya menambahkan, AirAsia menambah daftar maskapai yang menjalin kerja sama Business to Business (B2B) Commerce perihal layanan Top Up bagi para mitra agen perjalanan melalui Klik BCA Bisnis. Sebelumnya, juga telah terjalin kerja sama antara BCA dan Air Asia perihal layanan BCA Klik Pay dan BCA EDC, dan Business to Customer (B2C).



"Tentunya, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan mutual benefit bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan kepuasan customer," jelas dia.



CEO Grup AirAsia Indonesia Dandy Kumiawan optimistis kerja sama yang dilakukan dapat berkontribusi menlngkatkan nilal transaksl collection oleh agen perjalanan seiring dengan praktisnya layanan KIikBCA Bisnis. AirAsia mengaku bangga dapat membawa kerja sama dengan BCA ke tahap selanjutnya.



"Terutama dalam menyediakan layanan pembayaran yang mempermudah para mitra agen perjalanan kaml. Sebasai maskapai berbasis digital, AirAsia sangat percaya pada keuangan teknologi dalam meningkatkan layanan. Berbekal keandalan sistem dari BCA, kami berharap program ini dapat memperluas kemitraan kami dengan para agen perjalanan," ujar Dendy.





(SAW)