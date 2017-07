Garuda Buka Penerbangan Baru Jakarta-Banyuwangi

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Garuda Indonesia Tbk atau Garuda Indonesia membuka rute penerbangan baru yakni Jakarta-Banyuwangi pergi pulang (pp). Adapun rute penerbangan baru itu dengan menggunakan pesawat jenis Bombardier CRJ 1000 NextGen yang berkapasitas 96 tempat duduk pada 21 Agustus.



Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury mengaku, maskapai pelat merah ini memang sedang memperluas jaringan penerbangan khusus domestik. Salah satunya membuka penerbangan baru Jakarta-Banyuwangi.

Menurutnya, dengan dibukanya rute tersebut juga akan meningkatkan kunjungan wisata ke timur Jawa. Para wisatawan dapat dengan mudah menjelajah berbagai kota-kota lain di sekitar kota Banyuwangi, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Lumajang."Banyuwangi merupakan kota keempat di Provinsi Jawa Timur yang kami layani setelah kota Surabaya, Malang dan Jember. Kami harap dengan banyaknya pilihan rute ke berbagai kota di Jawa Timur tersebut akan semakin menggerakkan dan meningkatkan ekonomi lokal," kata Pahala, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 31 Juli 2017.Penerbangan Jakarta-Banyuwangi ini, Pahala menjelaskan, sebagai pelengkap rute penerbangan Banyuwangi-Denpasar (via Surabaya) yang sebelumnya telah dilayani. Penerbangan Jakarta-Banyuwangi akan dilayani satu kali setiap harinya dengan menggunakan pesawat jenis Bombardier CRJ 1000 NextGen yang berkapasitas 96 tempat duduk (all economy class).Penerbangan dari Jakarta menuju Banyuwangi akan dilayani dengan menggunakan GA 264 yang akan berangkat dari Jakarta (Bandar Udara Soekarno-Hatta) pada pukul 14.15 WIB, dan akan tiba di Banyuwangi (Bandar Udara Blimbingsari) pada pukul 15.55 WIB.Kemudian penerbangan dari Banyuwangi menuju Jakarta akan dilayani dengan menggunakan GA 265 yang akan berangkat dari Banyuwangi pada pukul 17.00 WIB, dan akan tiba di Jakarta pada pukul 18.40 WIB. Pada 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Banyuwangi mencapai 60.000 orang, sementara untuk wisatawan nusantara sekitar 2 juta orang."Dengan jumlah wisatawan sebesar itu kami yakin bahwa dengan dibukanya rute Jakarta-Banyuwangi ini akan semakin meningkatkan serta mengembangkan potensi wisata di kota yang dijuluki The Sunrise of Java ini," jelas Pahala.(ABD)